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  • Variera din stylingteknik efter humör!&lt;br>
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  • Variera din stylingteknik efter humör!&lt;br>
  • Variera din stylingteknik efter humör!&lt;br>
  • Variera din stylingteknik efter humör!&lt;br>
  • Variera din stylingteknik efter humör!&lt;br>
  • Variera din stylingteknik efter humör!&lt;br>
  • Variera din stylingteknik efter humör!&lt;br>
  • Variera din stylingteknik efter humör!&lt;br>
  • Variera din stylingteknik efter humör!&lt;br>
  • Variera din stylingteknik efter humör!&lt;br>
  • Variera din stylingteknik efter humör!&lt;br>
  • Variera din stylingteknik efter humör!&lt;br>
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Variera din stylingteknik efter humör!&lt;br>
  • Variera din stylingteknik efter humör!&lt;br>
  • Variera din stylingteknik efter humör!&lt;br>
  • Variera din stylingteknik efter humör!&lt;br>
  • Variera din stylingteknik efter humör!&lt;br>
  • Variera din stylingteknik efter humör!&lt;br>
  • Variera din stylingteknik efter humör!&lt;br>
  • Variera din stylingteknik efter humör!&lt;br>
  • Variera din stylingteknik efter humör!&lt;br>
  • Variera din stylingteknik efter humör!&lt;br>

Utgått

AdvancedAir Styler

HP8656/00

3.7
| (143) Recensioner
Variera din stylingteknik efter humör!&lt;br>
Variera din styling efter humör med Philips nya ProCare Airstyler. Det medföljer en platt luftvärmeborste för att platta håret mer skonsamt, en rootlifter ett smalt fönmunstycke samt en större samt en mindre rund luftvärmeborste. Gillar du att variera din frisyr samt stylingteknik är Philips ProCare Airstyler perfekt för dig! &lt;br>
Visa alla fördelar

Airstyler med fem stylingtillbehör<br>

Variera din stylingteknik efter humör!<br>

  • fem stylingtillbehör

  • Jämn värmefödelning samt kalluft&lt;br>

  • Joniskt vårdande för frissfritt hår&lt;br>

  • Resefodral medföljer&lt;br>

Mindre överhettning med EHD-teknik (Even Heat Distribution)

Tekniken för jämn värmefördelning ger håret maximalt skydd mot överhettning och hjälper därmed till att hålla det friskt och glänsande.

Skonsammare med joniskt vårdande funktion för glansigt hår utan friss.

Skonsammare med joniskt vårdande funktion för glansigt hår utan friss.

Med vårdande jonfunktion får du antistatisk torkning. Laddade negativa joner eliminerar statisk elektricitet, vårdar håret och sluter dess porer så att hårets lyster och glans intensifieras. Resultatet blir ett hår som är vackert glansigt, mjukt och krusningsfritt.

Fem tillbehör

Denna Airstyler har fem tillbehör för att skapa olika stilar – från naturligt rakt till definierade vågor och volym vid rötterna.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.7

av 5

143

Recensioner

22/11/2025

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετικό

Den här recensionen skrevs för 5000 Series BHA530/00 Air Styler

Den här recensionen skrevs för 5000 Series BHA530/00 Air Styler

29/07/2025

Österreich

Österreich

praktischer Frisierstab

Meine Frau ist zufrieden, viele praktische Funktionen, Temperatur einstellbar, Bürste einziehbar, kompakte Größe liegt gut in der Hand

Fördelar

viele praktische Funktionen

Nackdelar

nicht der leiseste

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 5000 Series BHA530 Refurbished Air Styler

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 5000 Series BHA530 Refurbished Air Styler

25/07/2024

Italia

Italia

Verifierad köpare

Ottimo prodotto

Asciugatura veloce e delicata,ottima la scelta dei vari accessori,tutti molto utili

Fördelar

Buon livello di asciugatura,molto maneggevole e leggero

Nackdelar

Non toglie del tutto l' effetto crespo

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 5000 Series BHA530/00 Styler ad aria

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 5000 Series BHA530/00 Styler ad aria

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