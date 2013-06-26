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Utgått

Multi-Curler

HP8696/00

4.3

| (7) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Olika typer av lockar, konstant hårvård

Lockar är tidlösa – och så kommer det alltid att vara! Med Philips Multi-Curler kan du skapa otaliga variationer på lockiga frisyrer: från små och spänstiga till vågiga och svallande. Experimentera med lockarna utan att slita på håret.

Visa alla fördelar

Locktång för dina favoritlockar

Olika typer av lockar, konstant hårvård

  • 4 stylingtillbehör

  • Temperatur 190 ºC

  • Keramisk beläggning

16 mm tång och borste, 22 mm tång, spiralborste

16 mm tång och borste, 22 mm tång, spiralborste

Philips Multi-Curler innehåller: 16 mm locktång för korkskruvar, borste för en 16 mm tång för extra volym, 22 mm locktång och spiralborste för stora lockar och vackra vågor.

Keramisk beläggning på varje värmetillbehör

Keramisk beläggning på varje värmetillbehör

Keramisk beläggning för bättre hårvård.

190 °C stylingtemperatur för mer varaktigt resultat

190 °C stylingtemperatur för mer varaktigt resultat

190 °C stylingtemperatur för mer varaktigt resultat och mindre hårslitage.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.3

av 5

7

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

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26/06/2013

Nederland

Nederland

Geweldige krultang!

Yes eindelijk de ideale krultang gevonden! Goede kwaliteit, en werkt snel en effectief!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

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06/05/2013

Deutschland

Deutschland

Perfekter Multi Curler

Schon beim Auspacken des Lockenstabes merkt man das es sich um ein Produkt von hoher Qualität handelt. Leider war keine Gebrauchsanweisung dabei. Der Lockenstab hat ein langes Kabel, so das man sehr gut damit hantieren kann ohne dabei vom Kabel eingeschränkt zu werden. Die Aufsätze für den Lockenstab lassen sich einfach aufstecken und wechseln. Einfach aufstecken und mit einer kleinen Drehung einrasten lassen. Die Aufsätze halten gut und lösen sich auch nicht von alleine. Somit stellen die Aufsätze auch kein Verbrennungsrisiko dar. Ganz wichtig dabei ist auch das der Lockenstab mit einer Zange ausgestattet ist. Es gibt ja auch noch Lockenstäbe die das nicht haben, ich finde das einfach sehr wichtig. Man bekommt einen dünnen und einen mitteldicken Aufsatz mitgeliefert, damit kann man sehr gut Krause, oder größere Locken sowie Wellen damit formen. Auch Spirallocken kann man dank des Spiralaufsatzes sehr gut formen. Dieser Aufsatz ist gerade für Anfängerinnen im Umgang mit einem Lockenstab sehr hilfreich. Der Bürstenaufsatz ist etwas kompliziert in der Handhabung. Anfangs hatten sich meine Haare darin verfangen, aber mit etwas Übung geht dies auch leicht von der Hand. Ganz wichtig ist dass der Lockenstab eine Keramikbeschichtung hat. Um das Haar zu schonen sollte man nichts Anderes verwenden. Die Temperatur ist konstant bei 190 Grad, damit das Haar nicht zu sehr beansprucht wird und man doch ein dauerhaftes Ergebnis hat. Ich habe mit diesem Lockenstab von Philips sehr gute Erfahrungen gemacht und kann ihn nur weiterempfehlen.

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13/05/2013

Deutschland

Deutschland

Gutes handliches Gerät

Durfte den Styler testen und bin wirklich zufrieden mit den Ergebnissen. Vielen Dank dafür

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