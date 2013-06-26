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Dagar
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Timmar
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Minuter
56
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Sekunder
Utgått
Olika typer av lockar, konstant hårvård
Lockar är tidlösa – och så kommer det alltid att vara! Med Philips Multi-Curler kan du skapa otaliga variationer på lockiga frisyrer: från små och spänstiga till vågiga och svallande. Experimentera med lockarna utan att slita på håret.
4 stylingtillbehör
Temperatur 190 ºC
Keramisk beläggning
Philips Multi-Curler innehåller: 16 mm locktång för korkskruvar, borste för en 16 mm tång för extra volym, 22 mm locktång och spiralborste för stora lockar och vackra vågor.
Keramisk beläggning för bättre hårvård.
190 °C stylingtemperatur för mer varaktigt resultat och mindre hårslitage.
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4.3
av 5
7
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Suuz25
26/06/2013
Nederland
Geweldige krultang!
Yes eindelijk de ideale krultang gevonden! Goede kwaliteit, en werkt snel en effectief!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP8696/00 Multi-Curler
Ja. jag rekommenderar den här produkten
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moni1
06/05/2013
Deutschland
Perfekter Multi Curler
Schon beim Auspacken des Lockenstabes merkt man das es sich um ein Produkt von hoher Qualität handelt. Leider war keine Gebrauchsanweisung dabei. Der Lockenstab hat ein langes Kabel, so das man sehr gut damit hantieren kann ohne dabei vom Kabel eingeschränkt zu werden. Die Aufsätze für den Lockenstab lassen sich einfach aufstecken und wechseln. Einfach aufstecken und mit einer kleinen Drehung einrasten lassen. Die Aufsätze halten gut und lösen sich auch nicht von alleine. Somit stellen die Aufsätze auch kein Verbrennungsrisiko dar. Ganz wichtig dabei ist auch das der Lockenstab mit einer Zange ausgestattet ist. Es gibt ja auch noch Lockenstäbe die das nicht haben, ich finde das einfach sehr wichtig. Man bekommt einen dünnen und einen mitteldicken Aufsatz mitgeliefert, damit kann man sehr gut Krause, oder größere Locken sowie Wellen damit formen. Auch Spirallocken kann man dank des Spiralaufsatzes sehr gut formen. Dieser Aufsatz ist gerade für Anfängerinnen im Umgang mit einem Lockenstab sehr hilfreich. Der Bürstenaufsatz ist etwas kompliziert in der Handhabung. Anfangs hatten sich meine Haare darin verfangen, aber mit etwas Übung geht dies auch leicht von der Hand. Ganz wichtig ist dass der Lockenstab eine Keramikbeschichtung hat. Um das Haar zu schonen sollte man nichts Anderes verwenden. Die Temperatur ist konstant bei 190 Grad, damit das Haar nicht zu sehr beansprucht wird und man doch ein dauerhaftes Ergebnis hat. Ich habe mit diesem Lockenstab von Philips sehr gute Erfahrungen gemacht und kann ihn nur weiterempfehlen.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
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Elmi
13/05/2013
Deutschland
Gutes handliches Gerät
Durfte den Styler testen und bin wirklich zufrieden mit den Ergebnissen. Vielen Dank dafür
Ja. jag rekommenderar den här produkten
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