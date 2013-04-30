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Utgått

Multi-Styler

HP8698/00

4

| (4) Recensioner

Möjlighet till kreativitet, konstant hårvård

Med Phlips Multi-Styler får du den flexibilitet som krävs för att du ska kunna skapa den senaste frisyren för varje tillfälle utan att det sliter på håret.

Visa alla fördelar

Möjlighet till kreativitet, konstant hårvård

  • 6 stylingtillbehör

  • Temperatur 190 ºC

  • Keramisk beläggning

  • Automatisk avstängning

16 mm tång och borste, plattnings- och krusningsplattor, 2 klämmor

16 mm tång och borste, plattnings- och krusningsplattor, 2 klämmor

Philips Multi-Styler innehåller: 16 mm locktång för korvskruvar, borste för en 16 mm tång för extra volym, krustång med omställbara 2-i-1-plattnings- och krusningsplattor för rakt och krusigt hår, samt två hårklämmor för enklare styling.

Keramisk beläggning på varje värmetillbehör

Keramisk beläggning på varje värmetillbehör

Keramisk beläggning för bättre hårvård.

190 °C stylingtemperatur för mer varaktigt resultat

190 °C stylingtemperatur för mer varaktigt resultat

190 °C stylingtemperatur för mer varaktigt resultat och mindre hårslitage.

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4.0

av 5

4

Recensioner

3
1

30/04/2013

Deutschland

Deutschland

Ich bin durchwegs begeistert!

Ich bin von diesem Gerät wirklich schwerstens Begeistert. Anfangs war ich ein bisschen skeptisch ob die Aufsätze zum wechseln wirklich fest sitzen, bei einem anderen Gerät eines anderen Herstellers, das ich mir vor Jahren zugelegt habe, war dem überhaupt nicht so und es war eher eine wackelige Angelegenheit. Aber hier sind die Aufsätze schnell gewechselt und sitzen Bombenfest. Lockenstab, Glätteisen und Kreppeisen und Co werden schnell heiß, somit kann man gleich mit dem stylen beginnen und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Eine befreundete Friseurin, hat mir damit auch Frisuren gezaubert und fand es auch ganz toll damit zu arbeiten, da es auch gut in der Hand liegt. Nach dem Ausschalten ist der Multistyler auch wieder schnell kalt, was ich in punkto Sicherheit sehr lobenswert finde. Da sei auch die Abschaltautomatik zu erwähnen, sollte man wirklich mal vergessen das Gerät auszuschalten, macht es dies nach einiger Zeit automatisch. Zudem nimmt es nicht viel Platz in meiner "Stylingzone" ein, die ohnehin schon aus allen Nähten platzt. Mein andere Lockenstab und auch das Glätteisen haben bereits das Haus verlassen und ich benutze jetzt nur mehr den Multistyler. Was ich auch sehr praktisch fand war, dass sich das Kabel mitdreht, dies hat der Mutlistyler meinem Ex Lockenstab auch voraus, dort war das Kabel fest und damit meist eingedrehter als meine Haare, was mich beim stylen wirklich genervt hat. Dieser Multistyler ist sehr durchdacht und damit ein Gerät mit dem Styling richtig Spaß macht. Nichts wackelt, keine langen Wartezeiten, keine Kämpfe mit dem Kabel, platzsparend bei der Aufbewahrung, tolle Ergebnisse bei der Frisur und die Haare werden beim stylen durch die Keramikbeschichtung geschont. Also von mir beide Daumen hoch!!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP8698/00 Multi-Styler

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19/04/2013

Deutschland

Deutschland

Dieser Styler überzeugt durch seine Multifunktion. Einfach Klasse!!

Einfach Klasse, was man mit diesem Multi-Styler alles anfangen kann. Durch die unterschiedlichen Zusätze, ist es ein Kinderspiel auch unterschiedliche Haarlängen optimal zu stylen. Egal, ob das schnelle Auffrischen am Morgen oder die gestylte Frisur für das Abendkleid, es gelingt und die Haare sind dennoch optimal geschützt.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

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15/05/2015

France

France

Bien, je recommande.

Bon produit, la seule chose à lui reprocher c'est le manque de notice pour l’utiliser. Bon rapport qualité/prix. Avec les pinces et la pochette, cela donne un petit+ !

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP8698/00 Brosse multi-styles

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