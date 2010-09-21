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        rakhuvuden

        HQ167/11

        4.3
        | (14) Recensioner | 92% rekommenderar den här produkten
        Hudnära rakning
        Varje år färdas dina rakblad en sträcka som motsvarar Mount Everests höjd... 49 gånger! Efter ett sådant träningspass kan även de bästa material förlora sin skärpa. Bibehåll din rakapparats topprestanda – byt rakhuvud en gång om året.
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        Byt rakhuvud en gång om året för bästa resultat

        Hudnära rakning

        • Lift & Cut

        • 3 huvuden

        Super Lift & Cut-teknik med dubbla blad

        Super Lift & Cut-teknik med dubbla blad

        Den här Philips-rakapparaten har ett system med dubbla blad: det första bladet lyfter, och det andra bladet skär för en bekväm och nära rakning.

        Våtanvändning

        Våtanvändning

        Använd rakapparaten i duschen så sparar du tid och kan njuta av den fräscha känslan av våtrakning.

        Tekniska specifikationer

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        4.3

        av 5

        14

        Recensioner

        92%

        rekommenderar den här produkten

        1

        21/09/2010

        Sverige

        Sverige

        Rakbladsvass

        Rakapparaten får hänga med ett tag till, blev nästan lika bra som med hyvel, fast det går mycket snabbare.

        Ja. jag rekommenderar den här produkten

        Den här recensionen skrevs för HQ167/40 rakhuvuden

        Ja. jag rekommenderar den här produkten

        Den här recensionen skrevs för HQ167/40 rakhuvuden

        09/10/2011

        United Kingdom

        United Kingdom

        The flexibility of use - for a full shave or an "end of day" clean up, it is excellent.

        The ability to use the shaver with or without Nivea depending on personal circumstances, the cloeness of the shave makes my skin look clean and fresh. There is no reddening of the skin nor any feeling of being "rubbed". I am now quite bady disabled after an accident thus do not use Nivea simply because cleaning the shaver without it is much easier. The battery charging time is quick and easy to use. I wouldn't hesitate to buy another if necessary, equally I recommend it without hesitation.

        Ja. jag rekommenderar den här produkten

        Den här recensionen skrevs för HQ167/11 shaving heads

        Ja. jag rekommenderar den här produkten

        Den här recensionen skrevs för HQ167/11 shaving heads

        02/11/2013

        Nederland

        Nederland

        Zeer goed

        Het lijkt wel of ik een nieuw toestel heb ontvangen

        Ja. jag rekommenderar den här produkten

        Den här recensionen skrevs för HQ167/50 scheerhoofden

        Ja. jag rekommenderar den här produkten

        Den här recensionen skrevs för HQ167/50 scheerhoofden

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        • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
        • Experttips och inspiration.