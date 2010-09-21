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Utgått
Lift & Cut
3 huvuden
Den här Philips-rakapparaten har ett system med dubbla blad: det första bladet lyfter, och det andra bladet skär för en bekväm och nära rakning.
Använd rakapparaten i duschen så sparar du tid och kan njuta av den fräscha känslan av våtrakning.
4.3
av 5
14
Recensioner
92%
rekommenderar den här produkten
Zorro
21/09/2010
Sverige
Rakbladsvass
Rakapparaten får hänga med ett tag till, blev nästan lika bra som med hyvel, fast det går mycket snabbare.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HQ167/40 rakhuvuden
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HQ167/40 rakhuvuden
Petergreg
09/10/2011
United Kingdom
The flexibility of use - for a full shave or an "end of day" clean up, it is excellent.
The ability to use the shaver with or without Nivea depending on personal circumstances, the cloeness of the shave makes my skin look clean and fresh. There is no reddening of the skin nor any feeling of being "rubbed". I am now quite bady disabled after an accident thus do not use Nivea simply because cleaning the shaver without it is much easier. The battery charging time is quick and easy to use. I wouldn't hesitate to buy another if necessary, equally I recommend it without hesitation.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HQ167/11 shaving heads
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HQ167/11 shaving heads
Franco
02/11/2013
Nederland
Zeer goed
Het lijkt wel of ik een nieuw toestel heb ontvangen
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HQ167/50 scheerhoofden
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HQ167/50 scheerhoofden