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Utgått

rakhuvuden

HQ167/50

4.3

| (14) Recensioner | 92% rekommenderar den här produkten

Hudnära rakning

Inom loppet av två år skär dina rakhuvud 9 miljoner hår i ansiktet. Byt ut rakhuvudena och återfå 100% prestanda.

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Byt rakhuvud en gång om året för bästa resultat

Hudnära rakning

  • Lift & Cut

  • 3 huvuden

Super Lift & Cut-teknik med dubbla blad

Super Lift & Cut-teknik med dubbla blad

Den här Philips-rakapparaten har ett system med dubbla blad: det första bladet lyfter, och det andra bladet skär för en bekväm och nära rakning.

Våtanvändning

Våtanvändning

Använd rakapparaten i duschen så sparar du tid och kan njuta av den fräscha känslan av våtrakning.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.3

av 5

14

Recensioner

92%

rekommenderar den här produkten

1

21/09/2010

Sverige

Sverige

Rakbladsvass

Rakapparaten får hänga med ett tag till, blev nästan lika bra som med hyvel, fast det går mycket snabbare.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HQ167/40 rakhuvuden

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HQ167/40 rakhuvuden

09/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

The flexibility of use - for a full shave or an "end of day" clean up, it is excellent.

The ability to use the shaver with or without Nivea depending on personal circumstances, the cloeness of the shave makes my skin look clean and fresh. There is no reddening of the skin nor any feeling of being "rubbed". I am now quite bady disabled after an accident thus do not use Nivea simply because cleaning the shaver without it is much easier. The battery charging time is quick and easy to use. I wouldn't hesitate to buy another if necessary, equally I recommend it without hesitation.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HQ167/11 shaving heads

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HQ167/11 shaving heads

02/11/2013

Nederland

Nederland

Zeer goed

Het lijkt wel of ik een nieuw toestel heb ontvangen

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HQ167/50 scheerhoofden

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HQ167/50 scheerhoofden

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