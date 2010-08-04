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Utgått

rakhuvuden

HQ177/11

4.2
| (5) Recensioner | 80% rekommenderar den här produkten
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För att upprätthålla maximala prestanda i din rakapparat från Philips bör du byta ut rakhuvudena vartannat år
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Skarp och nära

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  • Lift & Cut

  • 3 huvuden

Super Lift & Cut-teknik med dubbla blad

System med dubbla blad: det första bladet lyfter, det andra bladet skär för en bekväm och nära rakning.

För smidigare rakning och mindre hudirritation

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.2

av 5

5

Recensioner

80%

rekommenderar den här produkten

2
1

04/08/2010

United Kingdom

United Kingdom

excellent!!

had my philishave for about 3years & the symbol came up on the shaver to say change the heads which i have done & the shaving is so much quicker & less irritating! also a smoother shave the only problem is that the symbol is still on the shaver saying to change the heads ???? not botherd though glad i changed them as i am getting a much better shave !

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HQ177/40 shaving heads

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HQ177/40 shaving heads

30/09/2010

España

España

Precio y plazo

Este producto en mi ciudad lo hay solo en 2 ó 3 sítios mas caro y no en stock. En este caso la tienda online es mas rápida y económica que la compra tradicional. Buena experiencia.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HQ177/40 cabezales de afeitado

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HQ177/40 cabezales de afeitado

22/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great heads, just a shame they go blunt quick( @3 months for me)

Great heads, just a shame they go blunt quick( @3 months for me)

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HQ177/40 shaving heads

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HQ177/40 shaving heads

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