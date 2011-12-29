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Utgått
Hudnära rakning
Varje år färdas dina rakblad en sträcka som motsvarar Mount Everests höjd... 49 gånger! Efter ett sådant träningspass kan även de bästa material förlora sin skärpa. Bibehåll din rakapparats topprestanda – byt rakhuvud vartannat år.
2 huvuden
Den här Philips-rakapparaten har ett system med dubbla blad: det första bladet lyfter, och det andra bladet skär för en bekväm och nära rakning.
4.2
av 5
36
Recensioner
91%
rekommenderar den här produkten
Moodoo
29/12/2011
Sverige
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HQ56/50 rakhuvuden
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HQ56/50 rakhuvuden
Draakon
31/05/2016
Suomi
Verifierad köpare
*****
Juuri sellainen kun odotin, täytti kaikki toiveet.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HQ56/50 teräyksiköt
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HQ56/50 teräyksiköt
RetiredShaver
03/02/2012
United Kingdom
excellent service
I bought this item from phillips and it was exactly what I needed. I would recommend this product to anyone. It was easy to order and the delivery time was excellent. Thankyou Phillips
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Philips HQ900 Series Shaving Heads HQ56/50 Recyclable CloseCut replacement shaver heads
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Philips HQ900 Series Shaving Heads HQ56/50 Recyclable CloseCut replacement shaver heads