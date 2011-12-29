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Utgått
3 huvuden
CloseCut-blad är precisionstillverkade för att ge dig en tillförlitlig nära rakning varje gång. De tåliga självslipande bladen slits inte ned för att säkerställa att rakningen är effektiv och snabb.
4.2
av 5
36
Recensioner
91%
rekommenderar den här produkten
Moodoo
29/12/2011
Sverige
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HQ56/50 rakhuvuden
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HQ56/50 rakhuvuden
Draakon
31/05/2016
Suomi
Verifierad köpare
*****
Juuri sellainen kun odotin, täytti kaikki toiveet.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HQ56/50 teräyksiköt
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HQ56/50 teräyksiköt
RetiredShaver
03/02/2012
United Kingdom
excellent service
I bought this item from phillips and it was exactly what I needed. I would recommend this product to anyone. It was easy to order and the delivery time was excellent. Thankyou Phillips
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Philips HQ900 Series Shaving Heads HQ56/50 Recyclable CloseCut replacement shaver heads
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Philips HQ900 Series Shaving Heads HQ56/50 Recyclable CloseCut replacement shaver heads