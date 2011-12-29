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  • Hudnära rakning
  • Hudnära rakning
  • Hudnära rakning
  • Hudnära rakning
  • Hudnära rakning
  • Hudnära rakning
  • Hudnära rakning
  • Hudnära rakning

Utgått

Rakhuvuden

HQ56/51

4.2
| (36) Recensioner | 91% rekommenderar den här produkten
Hudnära rakning
Varje år färdas dina rakblad en sträcka som motsvarar Mount Everests höjd... 49 gånger! Efter ett sådant träningspass kan även de bästa material förlora sin skärpa. Bibehåll din rakapparats topprestanda – byt rakhuvud vartannat år.
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Byt rakhuvud vartannat år för bästa resultat

Hudnära rakning

  • 3 huvuden

Rakar av även de kortaste hårstrån

CloseCut-blad, tåliga och självslipande för nära rakning

CloseCut-blad, tåliga och självslipande för nära rakning

CloseCut-blad är precisionstillverkade för att ge dig en tillförlitlig nära rakning varje gång. De tåliga självslipande bladen slits inte ned för att säkerställa att rakningen är effektiv och snabb.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.2

av 5

36

Recensioner

91%

rekommenderar den här produkten

29/12/2011

Sverige

Sverige

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HQ56/50 rakhuvuden

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HQ56/50 rakhuvuden

31/05/2016

Suomi

Suomi

Verifierad köpare

*****

Juuri sellainen kun odotin, täytti kaikki toiveet.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HQ56/50 teräyksiköt

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HQ56/50 teräyksiköt

03/02/2012

United Kingdom

United Kingdom

excellent service

I bought this item from phillips and it was exactly what I needed. I would recommend this product to anyone. It was easy to order and the delivery time was excellent. Thankyou Phillips

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Philips HQ900 Series Shaving Heads HQ56/50 Recyclable CloseCut replacement shaver heads

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Philips HQ900 Series Shaving Heads HQ56/50 Recyclable CloseCut replacement shaver heads

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