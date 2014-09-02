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Utgått
HQ6645/16
Den här Philips-rakapparaten har ett system med dubbla blad: det första bladet lyfter, och det andra bladet skär för en bekväm och nära rakning.
Anpassar sig automatiskt till varje del av ansiktet och halsen för en flexibel och smidig rakning.
Rikta in Philips-rakapparatens sylvassa blad mot huden för en otroligt nära rakning.
1.5
av 5
2
Recensioner
nigel67
02/09/2014
United Kingdom
i have found this shaver to be very disappointing
I have used Phillips shavers a lot over the years with few problems this one however . I'm very dissatisfied with it cut and. Has poor shavecomfort
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6645/16 Electric shaver
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6645/16 Electric shaver
totem48
03/02/2025
Italia
dovete scrivere per prima cosa la sigla delle testine che monta !!!!!!
Fördelar
leggero
Nackdelar
non taglia
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6645/16 Rasoio elettrico
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6645/16 Rasoio elettrico
Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024.