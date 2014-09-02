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Utgått

Shaver series 3000Elektrisk rakapparat

HQ6645/16

1.5
| (2) Recensioner
En nära rakning
HQ6645 har tagits fram för att ge en bekväm och nära rakning till ett lågt pris. Reflex Action-systemet kombineras med Super Lift & Cut-tekniken vilket garanterar en bekväm och nära rakning.
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Världsledande varumärke för elektrisk rakning1

En nära rakning

Super Lift & Cut-teknik med dubbla blad

Super Lift & Cut-teknik med dubbla blad

Den här Philips-rakapparaten har ett system med dubbla blad: det första bladet lyfter, och det andra bladet skär för en bekväm och nära rakning.

Reflex Action-system

Reflex Action-system

Anpassar sig automatiskt till varje del av ansiktet och halsen för en flexibel och smidig rakning.

Individuellt rörliga huvuden

Individuellt rörliga huvuden

Rikta in Philips-rakapparatens sylvassa blad mot huden för en otroligt nära rakning.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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1.5

av 5

2

Recensioner

5
4
3

02/09/2014

United Kingdom

United Kingdom

i have found this shaver to be very disappointing

I have used Phillips shavers a lot over the years with few problems this one however . I'm very dissatisfied with it cut and. Has poor shavecomfort

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6645/16 Electric shaver

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6645/16 Electric shaver

03/02/2025

Italia

Italia

dovete scrivere per prima cosa la sigla delle testine che monta !!!!!!

Fördelar

leggero

Nackdelar

non taglia

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6645/16 Rasoio elettrico

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6645/16 Rasoio elettrico

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  1. Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024. 