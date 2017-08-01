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Utgått

Shaver series 3000Elektrisk rakapparat

HQ6695/16

4
| (13) Recensioner | 92% rekommenderar den här produkten
En nära rakning
HQ6695 har tagits fram för att ge en bekväm och nära rakning till ett lågt pris. Reflex Action-systemet kombineras med Super Lift & Cut-tekniken vilket garanterar en bekväm och nära rakning.
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Världsledande varumärke för elektrisk rakning1

En nära rakning

Super Lift & Cut-teknik med dubbla blad

Super Lift & Cut-teknik med dubbla blad

Den här Philips-rakapparaten har ett system med dubbla blad: det första bladet lyfter, och det andra bladet skär för en bekväm och nära rakning.

Reflex Action-system

Reflex Action-system

Anpassar sig automatiskt till varje del av ansiktet och halsen för en flexibel och smidig rakning.

Individuellt rörliga huvuden

Individuellt rörliga huvuden

Rikta in Philips-rakapparatens sylvassa blad mot huden för en otroligt nära rakning.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.0

av 5

13

Recensioner

92%

rekommenderar den här produkten

3

01/08/2017

Nederland

Nederland

Uitstekend scheerapparaat en systeem!

Dit is het beste scheersysteem ooit gemaakt. Ik heb het apparaat al ong.10 jaar ofzo en hij scheert nog steeds zo goed als toen ik em kocht. Gewoon regelmatig schoonhouden. Nog nooit 1 onderdeel ervan vervangen!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrisch scheerapparaat

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrisch scheerapparaat

01/08/2017

Nederland

Nederland

Uitstekend scheerapparaat en systeem!

Dit is het beste scheersysteem ooit gemaakt. Ik heb het apparaat al ong.10 jaar ofzo en hij scheert nog steeds zo goed als toen ik em kocht. Gewoon regelmatig schoonhouden. Nog nooit 1 onderdeel ervan vervangen!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrisch scheerapparaat

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrisch scheerapparaat

12/07/2016

Deutschland

Deutschland

Sehr guter Rasierer

Ich nutze den Rasierer bereits seit Jahren und er hat mich nie im stich gelassen. Er liegt echt sehr gut in der Hand und macht seine Arbeit schnell und gründlich. Die klingen sind langlebig, sollten aber schon jährlich getauscht werden, wenn man oft und viel rasiert. Leider sind die klingen etwas teuer, aber solange er läuft, warum nicht.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrorasierer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrorasierer

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  1. Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024. 