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Utgått
Den här Philips-rakapparaten har ett system med dubbla blad: det första bladet lyfter, och det andra bladet skär för en bekväm och nära rakning.
Anpassar sig automatiskt till varje del av ansiktet och halsen för en flexibel och smidig rakning.
Rikta in Philips-rakapparatens sylvassa blad mot huden för en otroligt nära rakning.
4.0
av 5
13
Recensioner
92%
rekommenderar den här produkten
Frosty
01/08/2017
Nederland
Uitstekend scheerapparaat en systeem!
Dit is het beste scheersysteem ooit gemaakt. Ik heb het apparaat al ong.10 jaar ofzo en hij scheert nog steeds zo goed als toen ik em kocht. Gewoon regelmatig schoonhouden. Nog nooit 1 onderdeel ervan vervangen!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrisch scheerapparaat
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrisch scheerapparaat
Frederik35
01/08/2017
Nederland
Uitstekend scheerapparaat en systeem!
Dit is het beste scheersysteem ooit gemaakt. Ik heb het apparaat al ong.10 jaar ofzo en hij scheert nog steeds zo goed als toen ik em kocht. Gewoon regelmatig schoonhouden. Nog nooit 1 onderdeel ervan vervangen!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrisch scheerapparaat
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrisch scheerapparaat
IgBa
12/07/2016
Deutschland
Sehr guter Rasierer
Ich nutze den Rasierer bereits seit Jahren und er hat mich nie im stich gelassen. Er liegt echt sehr gut in der Hand und macht seine Arbeit schnell und gründlich. Die klingen sind langlebig, sollten aber schon jährlich getauscht werden, wenn man oft und viel rasiert. Leider sind die klingen etwas teuer, aber solange er läuft, warum nicht.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrorasierer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrorasierer
Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024.