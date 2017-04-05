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Utgått

Shaver series 3000Rakapparat för torrakning

HQ6900/16

4.4
| (60) Recensioner | 93% rekommenderar den här produkten
Nära även på halsen
En bekväm och nära rakning till ett lågt pris. Reflex Action-systemet i den här Philips-rakapparaten kombineras med Super Lift & Cut-tekniken, vilket garanterar en bekväm och nära rakning.
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Världsledande varumärke för elektrisk rakning1

CloseCut-blad

Nära även på halsen

  • CloseCut-huvuden, Flex & Float

  • Kan endast användas med sladd

Super Lift & Cut-teknik

Super Lift & Cut-teknik

Det dubbla bladsystemet i den här elektriska rakapparaten lyfter håren så att de kapas under hudnivån på ett behagligt sätt.

Extra huvuden

För bästa prestanda ska du byta ut rakhuvudena i din Philips-rakapparat vartannat år med HQ55.

Reflex Action-system

Reflex Action-system

Anpassar sig automatiskt till alla delar av ansiktet och halsen.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.4

av 5

60

Recensioner

93%

rekommenderar den här produkten

2
1

05/04/2017

United Kingdom

United Kingdom

Excellent shaver

Purchased many years ago for a xmas present off my wife as she decided I needed a new electric shaver as my old Philips electric shaver was about 20 years + old even though it was still working perfectly and still is !

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver

30/08/2012

United Kingdom

United Kingdom

great

very good so far only have had for short time but have used similar one in past

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver

30/08/2012

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

great

very good so far only have had for short time but have used similar one in past

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver

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  1. Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024. 