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Utgått
CloseCut-huvuden, Flex & Float
Kan endast användas med sladd
Det dubbla bladsystemet i den här elektriska rakapparaten lyfter håren så att de kapas under hudnivån på ett behagligt sätt.
För bästa prestanda ska du byta ut rakhuvudena i din Philips-rakapparat vartannat år med HQ55.
Anpassar sig automatiskt till alla delar av ansiktet och halsen.
4.4
av 5
60
Recensioner
93%
rekommenderar den här produkten
Gazza97
05/04/2017
United Kingdom
Excellent shaver
Purchased many years ago for a xmas present off my wife as she decided I needed a new electric shaver as my old Philips electric shaver was about 20 years + old even though it was still working perfectly and still is !
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver
Epitax
30/08/2012
United Kingdom
great
very good so far only have had for short time but have used similar one in past
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver
crues
30/08/2012
United Kingdom
Verifierad köpare
great
very good so far only have had for short time but have used similar one in past
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver
Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024.