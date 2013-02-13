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Utgått
Det dubbla bladsystemet i den här elektriska rakapparaten lyfter håren så att de kapas under hudnivån på ett behagligt sätt.
För bästa prestanda ska du byta ut rakhuvudena i din Philips-rakapparat vartannat år med HQ55.
Anpassar sig automatiskt till alla delar av ansiktet och halsen.
3.9
av 5
40
Recensioner
88%
rekommenderar den här produkten
nobby1619
13/02/2013
United Kingdom
I am satisfied with my shaver
This is my second Philips electric shaver and I`m completely satisfied with the way it works. it`s a good value for money, I`am using it for more than a year and I trust my shaver. The only suggestion is that it`s better to spray aftershave on the shaved area to prevent skin irritation.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver
Berik
13/02/2013
United Kingdom
I am satisfied with my shaver
This is my second Philips electric shaver and I`m completely satisfied with the way it works. it`s a good value for money, I`am using it for more than a year and I trust my shaver. The only suggestion is that it`s better to spray aftershave on the shaved area to prevent skin irritation.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver
phil02
19/12/2013
België
Rasoir haute performence.
Tres bonne appareille,tient bien dans la main et une recharge de longue duréz.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6920/16 Rasoir électrique à sec
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6920/16 Rasoir électrique à sec
Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024.