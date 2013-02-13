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Utgått

Shaver series 3000Rakapparat för torrakning

HQ6920/16

3.9
| (40) Recensioner | 88% rekommenderar den här produkten
Nära även på halsen
En elektrisk rakapparat från Philips till ett lågt pris som ger en nära och bekväm rakning. Reflex Action-systemet i kombination med Super Lift & Cut-tekniken ger en bekväm och nära rakning.
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Världsledande varumärke för elektrisk rakning1

CloseCut-blad

Nära även på halsen

Super Lift & Cut-teknik

Super Lift & Cut-teknik

Det dubbla bladsystemet i den här elektriska rakapparaten lyfter håren så att de kapas under hudnivån på ett behagligt sätt.

Extra huvuden

För bästa prestanda ska du byta ut rakhuvudena i din Philips-rakapparat vartannat år med HQ55.

Reflex Action-system

Reflex Action-system

Anpassar sig automatiskt till alla delar av ansiktet och halsen.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.9

av 5

40

Recensioner

88%

rekommenderar den här produkten

13/02/2013

United Kingdom

United Kingdom

I am satisfied with my shaver

This is my second Philips electric shaver and I`m completely satisfied with the way it works. it`s a good value for money, I`am using it for more than a year and I trust my shaver. The only suggestion is that it`s better to spray aftershave on the shaved area to prevent skin irritation.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver

13/02/2013

United Kingdom

United Kingdom

I am satisfied with my shaver

This is my second Philips electric shaver and I`m completely satisfied with the way it works. it`s a good value for money, I`am using it for more than a year and I trust my shaver. The only suggestion is that it`s better to spray aftershave on the shaved area to prevent skin irritation.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver

19/12/2013

België

België

Rasoir haute performence.

Tres bonne appareille,tient bien dans la main et une recharge de longue duréz.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6920/16 Rasoir électrique à sec

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6920/16 Rasoir électrique à sec

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  1. Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024. 