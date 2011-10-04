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Utgått
Nätansluten
Systemet med dubbla blad lyfter håren för att bekvämt raka av dem under hudnivån.
För bästa prestanda ska du byta ut rakhuvudena i din Philips-rakapparat vartannat år med HQ55.
Anpassar sig automatiskt till alla delar av ansiktet och halsen.
4.1
av 5
55
Recensioner
87%
rekommenderar den här produkten
Technophile
04/10/2011
United Kingdom
Superb shaver
This shaver is comfortable to hold and very easy to use. Mains operation means that there is always full power.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
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ollie
02/10/2011
United Kingdom
This product is so easy to use & very mobile.
I haven't used an electric shaver for several years but razor has been fantastic & I take it everywhere with me.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
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Hambo 1962
28/09/2021
Deutschland
Ein Standardrasierer wie er sein soll
Ich suchte einen Rasierer, der ohne Akku gebaut wurde. Akkus sind nicht austauschbar und verkürzen unnötig die Lebensdauer des Gerätes. Dies Gerät läuft zwar nur mit Netzanschluss, was aber bei der heimischen Nutzung überhaupt nicht von Nachteil ist. Eine Rasierersteckdose findet sich doch in fast jedem Bad. So kann ich mich ohne auf den Ladezustand des Akkus zu achten rasieren solange und so oft ich will. Und das ganz auch sehr hautschonend und gründlich. Ich würde sagen ich habe einen normalen Bartwuchs, damit kommt das Gerät gut zurecht. Auch mal ein Dreitagebart vom Wochenende ist schnell abrasiert ohne Hautreizungen. Gut ist auch der Langhaarschneider den ich zum in Form bringen meine Bartes nutze, auch schnell und präzise.
Fördelar
Immer einsatzbereit, gute Rasierleistung
Nackdelar
keine
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6940/16 Elektrischer Trockenrasierer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
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