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Utgått
Laddningsbar
Systemet med dubbla blad lyfter håren för att bekvämt raka av dem under hudnivån.
För bästa prestanda ska du byta ut rakhuvudena i din Philips-rakapparat vartannat år med HQ55.
Anpassar sig automatiskt till alla delar av ansiktet och halsen.
4.0
av 5
70
Recensioner
80%
rekommenderar den här produkten
Geo73
22/06/2019
United Kingdom
Excellent shaver with with many improvements.
I have used a Philips shaver for many years and the time had come to replace it. I chose a new razor which was basically identical to my old one, i chose Phillips again because of the reliability and service that i had with the previous one. I was pleasantly surprised with the improvements over the old model:- Namely, the very much lower noise level and lighter weight and also the shorter charging time. Altogether a very good buy, i would always recommend Philips products.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver
PAULFC
25/07/2012
United Kingdom
GOOD PERFORMANCE AFFORDABLE SHAVER
BATTIERIES HOLD THERE CHARGE FOR A LONG TIME. SIMPLE AND EASY TO CLEAN AFFORDABLE SHAVER.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6970/33 Dry electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6970/33 Dry electric shaver
TheSmoothBiker
25/07/2012
United Kingdom
GOOD PERFORMANCE AFFORDABLE SHAVER
BATTIERIES HOLD THERE CHARGE FOR A LONG TIME. SIMPLE AND EASY TO CLEAN AFFORDABLE SHAVER.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6970/33 Dry electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6970/33 Dry electric shaver