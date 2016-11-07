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Utgått
Snabbladdning
Dubbelbladssystemet Lift & Cut lyfter håren för att bekvämt kunna raka av dem
Anpassar sig automatiskt till varje del av ansiktet och halsen för en smidigare rakning
Du får mer än 35 minuters rakning – ungefär 15 rakningar – efter 1 timmes laddning. Ladda rakapparaten i 3 minuter så har du tillräckligt med ström för en rakning.
Utmärkelser
4.0
av 5
225
Recensioner
89%
rekommenderar den här produkten
JennyWarfvinge1978
07/11/2016
Sverige
bra' torrrakmaskin
Svänger bra på benen. Hänger med en bra stund över en natts laddning. Rullarna spjäker sig inte. Huvudet sitter på bra och fast.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6990/33 Rakapparat för torrakning
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6990/33 Rakapparat för torrakning
kenson
17/12/2013
United Kingdom
cannot fault it
this razor is the best i have had,it makes you want to shave,I think its Philiping amazing. (I like it).
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver
Dave27
28/10/2013
United Kingdom
A close shave
I've had this shaver 3 years now, and despite getting a new at896 this will still be used while travelling, Philips without any doubt make the very best rotary shavers, which is why I only buy Philips, in the 3 years I've had the hq6990 it has never let me down, the heads have never been replaced and yet still cut like they were new, its very light, easy to use, charges quickly and will continue to be used for years to come, and the Philips 2 year warranty is brilliant for peace of mind.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver