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Utgått

6000 seriesElektrisk rakapparat

HQ6990/16

4
| (225) Recensioner | 89% rekommenderar den här produkten

1 utmärkelse

Nära och enkelt
En bekväm och nära rakning till ett lågt pris. Reflex Action-systemet kombineras med Super Lift & Cut-tekniken vilket garanterar en bekväm och nära rakning.
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Nära och enkelt

  • Snabbladdning

Lift & Cut-bladen lyfter håren för en nära rakning

Dubbelbladssystemet Lift & Cut lyfter håren för att bekvämt kunna raka av dem

Flex & Float anpassar sig efter ansiktet och nackens former

Flex & Float anpassar sig efter ansiktet och nackens former

Anpassar sig automatiskt till varje del av ansiktet och halsen för en smidigare rakning

Mer än 35 minuters rakning efter 1 timmars laddning

Mer än 35 minuters rakning efter 1 timmars laddning

Du får mer än 35 minuters rakning – ungefär 15 rakningar – efter 1 timmes laddning. Ladda rakapparaten i 3 minuter så har du tillräckligt med ström för en rakning.

Tekniska specifikationer

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Reservdelar och tillbehör

Utmärkelser

  • Award image AWARD-612375

Recensioner

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4.0

av 5

225

Recensioner

89%

rekommenderar den här produkten

07/11/2016

Sverige

Sverige

bra' torrrakmaskin

Svänger bra på benen. Hänger med en bra stund över en natts laddning. Rullarna spjäker sig inte. Huvudet sitter på bra och fast.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6990/33 Rakapparat för torrakning

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6990/33 Rakapparat för torrakning

17/12/2013

United Kingdom

United Kingdom

cannot fault it

this razor is the best i have had,it makes you want to shave,I think its Philiping amazing. (I like it).

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver

28/10/2013

United Kingdom

United Kingdom

A close shave

I've had this shaver 3 years now, and despite getting a new at896 this will still be used while travelling, Philips without any doubt make the very best rotary shavers, which is why I only buy Philips, in the 3 years I've had the hq6990 it has never let me down, the heads have never been replaced and yet still cut like they were new, its very light, easy to use, charges quickly and will continue to be used for years to come, and the Philips 2 year warranty is brilliant for peace of mind.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver

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