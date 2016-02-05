ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

  • Bekvämt nära
  • Bekvämt nära
  • Bekvämt nära
  • Bekvämt nära

Utgått

7000 seriesElektrisk rakapparat

HQ7100/16

3.3
| (6) Recensioner | 83% rekommenderar den här produkten
Bekvämt nära
Den här rakapparaten är utrustad med ett unikt precisionsklippsystem. Det har ultratunna rakhuvuden med slitsar för rakning av långa strån och hål för rakning av den kortaste stubben.
Visa alla fördelar

Rakar av även de kortaste hårstrån

Bekvämt nära

Fjädrad uppfällbar trimsax

Fjädrad uppfällbar trimsax

Den breda, uppfällbara trimsaxen är perfekt för att ansa polisonger och mustasch.

Super Lift & Cut-teknik

Super Lift & Cut-teknik

Systemet med dubbla blad lyfter håren för att bekvämt raka av dem under hudnivån.

Reflex Action-system

Reflex Action-system

Anpassar sig automatiskt till alla delar av ansiktet och halsen.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Hitta en reservdel eller ett tillbehör

Gå till reservdelar och tillbehör

Reservdelar och tillbehör

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

3.3

av 5

6

Recensioner

83%

rekommenderar den här produkten

3

05/02/2016

España

España

Verifierad köpare

excelente

Excelente producto, acabado, rendimiento y estética

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ7100/17 Afeitadora eléctrica

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ7100/17 Afeitadora eléctrica

15/07/2012

France

France

très bon rapport qualité prix

bon produit facile d'utilisation rasage en douceur pas irritant a conseiller

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ7100/17 Rasoir électrique

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ7100/17 Rasoir électrique

16/10/2011

France

France

ce produit est fiable

Je me rase avec ce produit,avec satisfaction,depuis plus de deux ans.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ7100/17 Rasoir électrique

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ7100/17 Rasoir électrique

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.