Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
Den breda, uppfällbara trimsaxen är perfekt för att ansa polisonger och mustasch.
Systemet med dubbla blad lyfter håren för att bekvämt raka av dem under hudnivån.
Anpassar sig automatiskt till alla delar av ansiktet och halsen.
3.3
av 5
6
Recensioner
83%
rekommenderar den här produkten
Ignaciosambola
05/02/2016
España
Verifierad köpare
excelente
Excelente producto, acabado, rendimiento y estética
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ7100/17 Afeitadora eléctrica
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ7100/17 Afeitadora eléctrica
dany59
15/07/2012
France
très bon rapport qualité prix
bon produit facile d'utilisation rasage en douceur pas irritant a conseiller
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ7100/17 Rasoir électrique
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ7100/17 Rasoir électrique
BESLOV
16/10/2011
France
ce produit est fiable
Je me rase avec ce produit,avec satisfaction,depuis plus de deux ans.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ7100/17 Rasoir électrique
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ7100/17 Rasoir électrique