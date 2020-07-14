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Utgått
Rikta in Philips-rakapparatens sylvassa blad mot huden för en otroligt nära rakning.
Ultratunna huvuden med slitsar för rakning av långa strån och hål för rakning av den kortaste stubben.
Anpassar sig automatiskt till alla delar av ansiktet och halsen.
3.8
av 5
17
Recensioner
87%
rekommenderar den här produkten
Tony-----58
14/07/2020
United Kingdom
Verifierad köpare
Just what I needed
Recommend to men and women who grow beards. Good clean shave achieved every time , clippers are handy for longer hair, unit is easy to clean and is water proof. Replacement for existing Phillips shaver Phillips however have the worst product registration website that I have ever used
Fördelar
Good value,
Nackdelar
Afore mentioned website, need to register to get extended warranty but not easy
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver
Puckerpete
09/07/2020
United Kingdom
Verifierad köpare
The product is superb
Close shave without the burn easy to clean and battery last ages
Fördelar
Close smooth shave
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver
Mick of QPR
26/03/2020
United Kingdom
Verifierad köpare
Very close shave very happy with it
Very happy with razor would be happy recommend it clean shave
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver
Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024.