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Utgått

Shaver series 3000Elektrisk rakapparat

HQ7120/17

3.8
| (17) Recensioner | 87% rekommenderar den här produkten
Bekvämt nära
Den här rakapparaten är utrustad med ett unikt precisionsklippsystem. Det har ultratunna rakhuvuden med slitsar för rakning av långa strån och hål för rakning av den kortaste stubben.
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Världsledande varumärke för elektrisk rakning1

Rakar av även de kortaste hårstrån

Bekvämt nära

Reflex Action-system

Reflex Action-system

Anpassar sig automatiskt till alla delar av ansiktet och halsen.

Super Lift & Cut-teknik med dubbla blad

System med dubbla blad: det första bladet lyfter, det andra bladet skär för en bekväm och nära rakning.

Rakar av även de kortaste hårstrån

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.8

av 5

17

Recensioner

87%

rekommenderar den här produkten

14/07/2020

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Just what I needed

Recommend to men and women who grow beards. Good clean shave achieved every time , clippers are handy for longer hair, unit is easy to clean and is water proof. Replacement for existing Phillips shaver Phillips however have the worst product registration website that I have ever used

Fördelar

Good value,

Nackdelar

Afore mentioned website, need to register to get extended warranty but not easy

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver

09/07/2020

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

The product is superb

Close shave without the burn easy to clean and battery last ages

Fördelar

Close smooth shave

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver

26/03/2020

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Very close shave very happy with it

Very happy with razor would be happy recommend it clean shave

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024. 