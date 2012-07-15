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Utgått
Den breda trimsaxen är perfekt för att ansa polisonger och mustasch.
Den vattentäta Philips-rakapparaten kan enkelt sköljas av under kranen.
Anpassar sig automatiskt till alla delar av ansiktet och halsen.
4.0
av 5
21
Recensioner
86%
rekommenderar den här produkten
jumbo
15/07/2012
France
excellent produit
ce produit que je ne devais utiliser qu'occasionnellement est devenu mon outil de tous les jours . Son autonomie permet de partir en voyage sans souci ou presque. son entretien est de plus très simple et facile.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ7140/17 Electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ7140/17 Electric shaver
ainoe
09/10/2011
Nederland
Scheert zeer goed, is zeer goed schoon te houden en heeft een mooie vormgeving
volkomen tevreden over dit apparaat, ik zou niet weten wat er niet in orde is. het opbergzakje vind ik een beetje te krap, zou wat ruimer en luxer kunnen
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat
kruimeltje
09/10/2011
Nederland
heel fijn apparaat
na jaren gebruik te hebben gemaakt voor mijn vorige scheerapparaat (ook van Philips) nu een heel mooi nieuw apparaat.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat
Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024.