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Utgått

Shaver series 3000Elektrisk rakapparat

HQ7140/16

4
| (21) Recensioner | 86% rekommenderar den här produkten
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Philips elektroniska rakapparat HQ7140 är utrustad med ett unikt precisionsklippsystem. Det har ultratunna rakhuvuden med slitsar för rakning av långa strån och hål för rakning av den kortaste stubben. Rakapparaten är även tvättbar.
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Världsledande varumärke för elektrisk rakning1

Rakar av även de kortaste hårstrån

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Fjädrad uppfällbar trimsax

Den breda trimsaxen är perfekt för att ansa polisonger och mustasch.

Tvättbar rakapparat

Den vattentäta Philips-rakapparaten kan enkelt sköljas av under kranen.

Reflex Action-system

Reflex Action-system

Anpassar sig automatiskt till alla delar av ansiktet och halsen.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.0

av 5

21

Recensioner

86%

rekommenderar den här produkten

15/07/2012

France

France

excellent produit

ce produit que je ne devais utiliser qu'occasionnellement est devenu mon outil de tous les jours . Son autonomie permet de partir en voyage sans souci ou presque. son entretien est de plus très simple et facile.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ7140/17 Electric shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ7140/17 Electric shaver

09/10/2011

Nederland

Nederland

Scheert zeer goed, is zeer goed schoon te houden en heeft een mooie vormgeving

volkomen tevreden over dit apparaat, ik zou niet weten wat er niet in orde is. het opbergzakje vind ik een beetje te krap, zou wat ruimer en luxer kunnen

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat

09/10/2011

Nederland

Nederland

heel fijn apparaat

na jaren gebruik te hebben gemaakt voor mijn vorige scheerapparaat (ook van Philips) nu een heel mooi nieuw apparaat.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat

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  1. Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024. 