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Utgått
HQ7160/16
Rikta in Philips-rakapparatens sylvassa blad mot huden för en otroligt nära rakning.
Ultratunna huvuden med slitsar för rakning av långa strån och hål för rakning av den kortaste stubben.
Anpassar sig automatiskt till alla delar av ansiktet och halsen.
3.8
av 5
4
Recensioner
sbeube02
22/02/2014
France
Toujour fidèle depuis 8 ans !
Je possède ce rasoir depuis maintenant 8 ans, la qualitée est extraordinaire, je n'ai jamais changé les tètes ni la batterie. Un rasoir super !
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ7160/17 Rasoir électrique
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ7160/17 Rasoir électrique
marcbg
02/06/2012
België
rasage impeccable
simplicité d'utilisation, très beau d'estétique,autonomie de la batterie et systeme de charge impeccable.
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ7160/16 Rasoir électrique
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ7160/16 Rasoir électrique
wimpie
09/10/2011
Nederland
prima te hanteren
lekker om mee te nemen op vakantie en neemt geen ruimte in. Dus aan te bevelen die vaak op reis gaan.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ7160/17 Elektrisch scheerapparaat
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ7160/17 Elektrisch scheerapparaat
Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024.