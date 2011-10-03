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Utgått

Shaver series 3000Elektrisk rakapparat

HQ7180/16

4
| (3) Recensioner
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Den här rakapparaten är utrustad med ett unikt precisionsklippsystem. Den har ultratunna rakhuvuden med slitsar för rakning av långa strån och hål för rakning av den kortaste stubben. Rakapparaten är även tvättbar.
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Världsledande varumärke för elektrisk rakning1

Rakar av även de kortaste hårstrån

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Super Lift & Cut-teknik

Super Lift & Cut-teknik

Det dubbla bladsystemet i den här elektriska rakapparaten lyfter håren så att de kapas under hudnivån på ett behagligt sätt.

Tvättbar rakapparat

Den vattentäta Philips-rakapparaten kan enkelt sköljas av under kranen.

Reflex Action-system

Reflex Action-system

Anpassar sig automatiskt till alla delar av ansiktet och halsen.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.0

av 5

3

Recensioner

2
1

03/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Good quality at an attractive price.

This is a basic model but it competes with more sophisticated models at a very competitive price. This is my third purchase of a similar model in over 50 years.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ7180/17 Electric shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ7180/17 Electric shaver

18/10/2020

United Kingdom

United Kingdom

Easy to use shaver with trimmer

Nice easy to use Philips shaver, it’s quite old now and needs to be plugged in to make it work. However the shave quality is still excellent. Comes with a bag. The attached trimmer is handy for longer hairs.

Fördelar

Gives a close shave.

Nackdelar

Battery doesn’t work now but can run off mains.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ7180/17 Electric shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ7180/17 Electric shaver

03/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Great product if you prepared to charge it every second week

I was on the older model, Philipshave 6890 for about 9 years until it literally fell apart. Good thing about old one was - you charge it for 60-70 minutes, you then use it for a month until the next charge. Unfortunately, this is not the case with this model, HQ7180. You have to charge it every second week and red warning light starts to go off on the second-third day which is really annoying as you have to ignore it and you have no idea how much charge is left. So my verdict is: one AA-size rechargeable battery is not enough for a shaver, Philips, please bring back second one. Shaver will be heavier but at least customers will be able to go on hokiday without shaver charger!!!

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ7180/16 Electric shaver

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ7180/16 Electric shaver

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  1. Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024. 