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Utgått
System med dubbla blad: det första bladet lyfter, det andra bladet skär för en bekväm och nära rakning.
Anpassar sig automatiskt till alla delar av ansiktet och halsen.
Den breda, uppfällbara trimsaxen är perfekt för att ansa polisonger och mustasch.
4.0
av 5
1
Recension
100%
rekommenderar den här produkten
thomas
20/05/2012
België
een degelijk product
het product ligt degelijk in de hand en is gebruiksvriendelijk. alsook de kwaliteit van het scheren is aangenaam, en batterij gaat vrij lang mee
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ7240/17 Elektrisch scheerapparaat
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ7240/17 Elektrisch scheerapparaat
Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024.