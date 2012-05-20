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Utgått

Shaver series 3000Elektrisk rakapparat

HQ7240/17

4
| (1) Recension | 100% rekommenderar den här produkten
Bekvämt nära
Den här nyutvecklade HQ7240-rakapparaten från Philips gör det enkelt – nära och bekvämt. Nära: avancerad teknik garanterar en nära rakning. Bekvämt: skölj den ren under kranen. Och den är utformad för utökad komfort.
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Världsledande varumärke för elektrisk rakning1

Rakar av även de kortaste hårstrån

Bekvämt nära

Superior Lift & Cut-system

Superior Lift & Cut-system

System med dubbla blad: det första bladet lyfter, det andra bladet skär för en bekväm och nära rakning.

Reflex Action-system

Reflex Action-system

Anpassar sig automatiskt till alla delar av ansiktet och halsen.

Fjädrad uppfällbar trimsax

Fjädrad uppfällbar trimsax

Den breda, uppfällbara trimsaxen är perfekt för att ansa polisonger och mustasch.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.0

av 5

1

Recension

100%

rekommenderar den här produkten

5
3
2
1

20/05/2012

België

België

een degelijk product

het product ligt degelijk in de hand en is gebruiksvriendelijk. alsook de kwaliteit van het scheren is aangenaam, en batterij gaat vrij lang mee

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ7240/17 Elektrisch scheerapparaat

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ7240/17 Elektrisch scheerapparaat

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  1. Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024. 