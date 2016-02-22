ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

  • Bekvämt nära
  • Bekvämt nära
  • Bekvämt nära
  • Bekvämt nära
  • Bekvämt nära
  • Bekvämt nära
  • Bekvämt nära
  • Bekvämt nära
  • Bekvämt nära
  • Bekvämt nära
  • Bekvämt nära
  • Bekvämt nära

Utgått

7000 seriesElektrisk rakapparat

HQ7300/16

4.1
| (63) Recensioner | 81% rekommenderar den här produkten
Bekvämt nära
Den här tvättbara rakapparaten kan sköljas under kranen efter varje användning. Du kan räkna med en bekväm och nära rakning varje dag.
Visa alla fördelar

Rakar av även de kortaste hårstrån

Bekvämt nära

  • Nätansluten

Fjädrad uppfällbar trimsax

Fjädrad uppfällbar trimsax

Den breda, uppfällbara trimsaxen är perfekt för att ansa polisonger och mustasch.

Super Lift & Cut-teknik

Super Lift & Cut-teknik

Systemet med dubbla blad lyfter håren för att bekvämt raka av dem under hudnivån.

Reflex Action-system

Reflex Action-system

Anpassar sig automatiskt till alla delar av ansiktet och halsen.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Hitta en reservdel eller ett tillbehör

Gå till reservdelar och tillbehör

Reservdelar och tillbehör

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

4.1

av 5

63

Recensioner

81%

rekommenderar den här produkten

22/02/2016

United Kingdom

United Kingdom

Great Shaver

I have have this shaver for many years and it has always worked well. So much so that it has outlasted its successor.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver

26/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Very good shaver

A very good shaver which allows the use of water in cleansuing it. Aslo replaceable cutters are available which renews the life of the shaver and avoids the need to buy a new one.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Uncomplicated and a great shave every time

The design of the shaver is comfortable and uncomplicated to use. I enjoy shaving with my Phillips and this is no longer the unpleasent chore I found it to be when wet shaving. The resulting shave gives consistently good results and the whole unit is very easy to keep clean. It recharges quickly and is not at all a fussy unit to deal with.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.