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Utgått
Den breda, uppfällbara trimsaxen är perfekt för att ansa polisonger och mustasch.
Det dubbla bladsystemet i den här elektriska rakapparaten lyfter håren så att de kapas under hudnivån på ett behagligt sätt.
Anpassar sig automatiskt till alla delar av ansiktet och halsen.
4.2
av 5
45
Recensioner
84%
rekommenderar den här produkten
Jacky48
24/07/2012
United Kingdom
The shaver is very easy to use and gives excellent results
This is the third Phillips shaver I have had over a period of about ten years and the fact that I have stayed with Phillips speaks volumes. It is easy to use, keeps it's charge well and gives me an excellent shave every time
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 7000 Series HQ7310 Electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 7000 Series HQ7310 Electric shaver
Stanley111
24/07/2012
United Kingdom
Excellent recommended
I use it every day wash it every day no problems. Charge it once a week on the same day keep it clean and will last for ever
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver
Kickywix
24/07/2012
United Kingdom
Really good shaver.
Without a doubt this is the best electric shaver I have owned, and I have had a few before including other Phillishaves. It is easy to clean, it lasts ages on a charge and gives a really close shave Thanks for this on
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 7000 Series HQ7310 Electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 7000 Series HQ7310 Electric shaver
Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024.