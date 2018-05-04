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Utgått
Precisionsklippsystem
Philips-rakapparaten har ultratunna huvuden med slitsar för rakning av långa strån och hål för rakning av den kortaste stubben.
Anpassar sig automatiskt till alla delar av ansiktet och halsen.
Den hudvändliga profilen ger mjuk hudkontakt för en bekväm rakning.
4.0
av 5
101
Recensioner
86%
rekommenderar den här produkten
Wheelspinner
04/05/2018
United Kingdom
Great long service shaver
I have had this shaver for over 6 years, and other than replacing cutter heads, everything has been brilliant. Battery still charges to give a couple of weeks shaving even at the age of it. Only replaced as the cutting heads are wearing out, and the head is getting a little loose in its fitting
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 7000 Series HQ7320/17 Electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 7000 Series HQ7320/17 Electric shaver
Skyblu
25/07/2012
United Kingdom
Simple, effective, quick
Philips shaving system is simple to use, gives a quick and comfortable shave day after day, is easy to clean and care for.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 7000 Series HQ7320/17 Electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 7000 Series HQ7320/17 Electric shaver
Spartan
02/10/2011
United Kingdom
The product is exactly what i needed
This razor gives me a good close shave and has caused me no problems whatever. Once charge the battery lasts for over a week in normal use and recharges quickly. It is very easy to clean.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 7000 Series HQ7320/17 Electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 7000 Series HQ7320/17 Electric shaver