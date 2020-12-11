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Utgått
Precisionsklippsystem
Philips-rakapparaten har ultratunna huvuden med slitsar för rakning av långa strån och hål för rakning av den kortaste stubben.
Anpassar sig automatiskt till alla delar av ansiktet och halsen.
Den hudvändliga profilen ger mjuk hudkontakt för en bekväm rakning.
3.9
av 5
49
Recensioner
83%
rekommenderar den här produkten
POPSY
11/12/2020
United Kingdom
Verifierad köpare
well made
i have had this shaver more than 10years and have only just had to change the cutting blades , top quality product and service
Fördelar
good quality
Nackdelar
none
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver
gpsdave
22/07/2012
United Kingdom
Quality in a name
I have just purchased my second Philips Electric razor, first one has done stirling service and I was tempted by discount to by another brand. Now 5 months on I have three razors, because I had to purchase another Philips razor, I needed a good shave. The new one is washable and with the latest heads gives a even better shave than my old faithful one. I now look forward to many very good shaves and the old faithful sits in reserve just in case.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 7000 Series HQ7340 Electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 7000 Series HQ7340 Electric shaver
Skipsprocket
22/07/2012
United Kingdom
Quality in a name
I have just purchased my second Philips Electric razor, first one has done stirling service and I was tempted by discount to by another brand. Now 5 months on I have three razors, because I had to purchase another Philips razor, I needed a good shave. The new one is washable and with the latest heads gives a even better shave than my old faithful one. I now look forward to many very good shaves and the old faithful sits in reserve just in case.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 7000 Series HQ7340 Electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 7000 Series HQ7340 Electric shaver