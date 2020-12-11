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Utgått

7000 seriesElektrisk rakapparat

HQ7340

3.9
| (49) Recensioner | 83% rekommenderar den här produkten
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Den här rakapparaten är utrustad med ett unikt precisionsklippsystem. Den har ultratunna rakhuvuden med slitsar för rakning av långa strån och hål för rakning av den kortaste stubben. Rakapparaten är även tvättbar.
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Rakar av även de kortaste hårstrån

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  • Precisionsklippsystem

Precisionsklippsystem

Precisionsklippsystem

Philips-rakapparaten har ultratunna huvuden med slitsar för rakning av långa strån och hål för rakning av den kortaste stubben.

Reflex Action-system

Reflex Action-system

Anpassar sig automatiskt till alla delar av ansiktet och halsen.

Bekväma rakhuvuden

Bekväma rakhuvuden

Den hudvändliga profilen ger mjuk hudkontakt för en bekväm rakning.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.9

av 5

49

Recensioner

83%

rekommenderar den här produkten

11/12/2020

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

well made

i have had this shaver more than 10years and have only just had to change the cutting blades , top quality product and service

Fördelar

good quality

Nackdelar

none

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver

22/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Quality in a name

I have just purchased my second Philips Electric razor, first one has done stirling service and I was tempted by discount to by another brand. Now 5 months on I have three razors, because I had to purchase another Philips razor, I needed a good shave. The new one is washable and with the latest heads gives a even better shave than my old faithful one. I now look forward to many very good shaves and the old faithful sits in reserve just in case.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 7000 Series HQ7340 Electric shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 7000 Series HQ7340 Electric shaver

22/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Quality in a name

I have just purchased my second Philips Electric razor, first one has done stirling service and I was tempted by discount to by another brand. Now 5 months on I have three razors, because I had to purchase another Philips razor, I needed a good shave. The new one is washable and with the latest heads gives a even better shave than my old faithful one. I now look forward to many very good shaves and the old faithful sits in reserve just in case.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 7000 Series HQ7340 Electric shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 7000 Series HQ7340 Electric shaver

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