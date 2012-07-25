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Utgått

7000 SeriesElektrisk rakapparat

HQ7360

4.1

| (107) Recensioner | 89% rekommenderar den här produkten

Bekvämt nära

Den här rakapparaten är utrustad med ett unikt precisionsklippsystem. Den har ultratunna rakhuvuden med slitsar för rakning av långa strån och hål för rakning av den kortaste stubben. Rakapparaten är även tvättbar.

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Världsledande varumärke för elektrisk rakning1

Rakar av även de kortaste hårstrån

Bekvämt nära

  • Snabbladdning

Precisionsklippsystem

Precisionsklippsystem

Philips-rakapparaten har ultratunna huvuden med slitsar för rakning av långa strån och hål för rakning av den kortaste stubben.

Reflex Action-system

Reflex Action-system

Anpassar sig automatiskt till alla delar av ansiktet och halsen.

Bekväma rakhuvuden

Bekväma rakhuvuden

Dessa hudvänliga Philips-rakhuvuden ger en mjuk kontakt med huden för bekväm rakning.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.1

av 5

107

Recensioner

89%

rekommenderar den här produkten

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

its very easy to clean the head under the tap

i find it excellent value, i have used philips shaver for many years, and will continue to do so

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 7000 Series HQ7360 Electric shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 7000 Series HQ7360 Electric shaver

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

a great shave

It took a week for my skin to get used to it but now it shaves almost as close as a blade, I like the way I can have a proper shave or a quick tidy up. I find it easy to man-oeuvre around detail as I shave patterns into my beard, the trimmer makes it easy to sculpt different styles. Using it cordless means you can always see what you are doing

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 7000 Series HQ7360 Electric shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 7000 Series HQ7360 Electric shaver

09/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

This is an overall excellent shaver with very quick charge.

Although this is a very useful product, easy in the hand, can be used in the shower too. And it's always ready for use with it's quick charge facility the biggest snag with it is the price of a replacement foil. You may as well buy another shaver than replace the foil. Although even though I use it daily it has lasted me about 9 months.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 7000 Series HQ7360 Electric shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 7000 Series HQ7360 Electric shaver

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  1. Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024. 