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Den här rakapparaten är utrustad med ett unikt precisionsklippsystem. Den har ultratunna rakhuvuden med slitsar för rakning av långa strån och hål för rakning av den kortaste stubben. Rakapparaten är även tvättbar.
Snabbladdning
Philips-rakapparaten har ultratunna huvuden med slitsar för rakning av långa strån och hål för rakning av den kortaste stubben.
Anpassar sig automatiskt till alla delar av ansiktet och halsen.
Dessa hudvänliga Philips-rakhuvuden ger en mjuk kontakt med huden för bekväm rakning.
4.1
av 5
107
Recensioner
89%
rekommenderar den här produkten
argie
25/07/2012
United Kingdom
its very easy to clean the head under the tap
i find it excellent value, i have used philips shaver for many years, and will continue to do so
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 7000 Series HQ7360 Electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 7000 Series HQ7360 Electric shaver
Bodger
24/07/2012
United Kingdom
a great shave
It took a week for my skin to get used to it but now it shaves almost as close as a blade, I like the way I can have a proper shave or a quick tidy up. I find it easy to man-oeuvre around detail as I shave patterns into my beard, the trimmer makes it easy to sculpt different styles. Using it cordless means you can always see what you are doing
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 7000 Series HQ7360 Electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 7000 Series HQ7360 Electric shaver
Foxybear
09/10/2011
United Kingdom
This is an overall excellent shaver with very quick charge.
Although this is a very useful product, easy in the hand, can be used in the shower too. And it's always ready for use with it's quick charge facility the biggest snag with it is the price of a replacement foil. You may as well buy another shaver than replace the foil. Although even though I use it daily it has lasted me about 9 months.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 7000 Series HQ7360 Electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 7000 Series HQ7360 Electric shaver
Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024.