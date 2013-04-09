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Utgått

7000 seriesElektrisk rakapparat

HQ7380/16

4.4
| (60) Recensioner | 86% rekommenderar den här produkten
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Den här rakapparaten är utrustad med ett unikt precisionsklippsystem. Den har ultratunna rakhuvuden med slitsar för rakning av långa strån och hål för rakning av den kortaste stubben. Rakapparaten är även tvättbar.
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Rakar av även de kortaste hårstrån

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  • Snabbladdning

  • Resefodral

Precisionsklippsystem

Precisionsklippsystem

Philips-rakapparaten har ultratunna huvuden med slitsar för rakning av långa strån och hål för rakning av den kortaste stubben.

Reflex Action-system

Reflex Action-system

Anpassar sig automatiskt till alla delar av ansiktet och halsen.

Bekväma rakhuvuden

Bekväma rakhuvuden

Den hudvändliga profilen ger mjuk hudkontakt för en bekväm rakning.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.4

av 5

60

Recensioner

86%

rekommenderar den här produkten

1

09/04/2013

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Easy to clean

Easy to clean,just run the head under the tap. Gives a close shave and holds its charge for a good while.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 7000 Series HQ7380 Electric shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 7000 Series HQ7380 Electric shaver

09/04/2013

United Kingdom

United Kingdom

Easy to clean

Easy to clean,just run the head under the tap. Gives a close shave and holds its charge for a good while.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 7000 Series HQ7380 Electric shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 7000 Series HQ7380 Electric shaver

26/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Gets the job done!

Cuts thru the stubble in no time and gives a smooth finish. Fits well into your hand. Easy to clean too.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 7000 Series HQ7380 Electric shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 7000 Series HQ7380 Electric shaver

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