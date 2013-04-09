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Resefodral
Philips-rakapparaten har ultratunna huvuden med slitsar för rakning av långa strån och hål för rakning av den kortaste stubben.
Anpassar sig automatiskt till alla delar av ansiktet och halsen.
Den hudvändliga profilen ger mjuk hudkontakt för en bekväm rakning.
4.4
av 5
60
Recensioner
86%
rekommenderar den här produkten
knox
09/04/2013
United Kingdom
Verifierad köpare
Easy to clean
Easy to clean,just run the head under the tap. Gives a close shave and holds its charge for a good while.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 7000 Series HQ7380 Electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 7000 Series HQ7380 Electric shaver
Midg
09/04/2013
United Kingdom
Easy to clean
Easy to clean,just run the head under the tap. Gives a close shave and holds its charge for a good while.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 7000 Series HQ7380 Electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 7000 Series HQ7380 Electric shaver
Norfolkungood
26/07/2012
United Kingdom
Gets the job done!
Cuts thru the stubble in no time and gives a smooth finish. Fits well into your hand. Easy to clean too.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 7000 Series HQ7380 Electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 7000 Series HQ7380 Electric shaver