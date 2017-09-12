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  • Passion för perfektion
  • Passion för perfektion
  • Passion för perfektion
  • Passion för perfektion
  • Passion för perfektion
  • Passion för perfektion
  • Passion för perfektion
  • Passion för perfektion
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  • Passion för perfektion

Utgått

7000 seriesElektrisk rakapparat

HQ7390/17

4.2
| (199) Recensioner | 88% rekommenderar den här produkten
Passion för perfektion
"Mitt liv är ett tävlingslopp varje dag, och jag behöver bästa tänkbara supportteam – mitt depå-team på jobbet och min Philips-rakapparat hemma. Den ser till att jag är i tätposition varje morgon." Nico Rosberg, Formula One driver AT&T Williams.
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Rakar av även de kortaste hårstrån

Passion för perfektion

  • AT&T Williams-design

Utformad i nära samarbete med AT&T Williams

Den här unika formel 1-rakapparaten är utformad i samarbete med AT&T Williams.

Precisionsklippsystem

Precisionsklippsystem

Philips-rakapparaten har ultratunna huvuden med slitsar för rakning av långa strån och hål för rakning av den kortaste stubben.

Bekväma rakhuvuden

Bekväma rakhuvuden

Den hudvändliga profilen ger mjuk hudkontakt för en bekväm rakning.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.2

av 5

199

Recensioner

88%

rekommenderar den här produkten

12/09/2017

Suomi

Suomi

Kestävä pestävä

Luja kone parranajoon. Kokemusta jo vuosia. Ajopäät vaatii joskus vaihdon, toki kestää pitkään. Laturin liitin johto kerran katkennut.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ7390/17 Electric shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ7390/17 Electric shaver

16/01/2021

United Kingdom

United Kingdom

exllent shaver

this is best shaver very good its has long battery

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 7000 Series HQ7390 Electric shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 7000 Series HQ7390 Electric shaver

04/09/2019

United Kingdom

United Kingdom

one of your best ever

Your only let-down is your inability to provide a necessary spare part for this model

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 7000 Series HQ7390 Electric shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 7000 Series HQ7390 Electric shaver

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