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Utgått
AT&T Williams-design
Den här unika formel 1-rakapparaten är utformad i samarbete med AT&T Williams.
Philips-rakapparaten har ultratunna huvuden med slitsar för rakning av långa strån och hål för rakning av den kortaste stubben.
Den hudvändliga profilen ger mjuk hudkontakt för en bekväm rakning.
4.2
av 5
199
Recensioner
88%
rekommenderar den här produkten
TapioT
12/09/2017
Suomi
Kestävä pestävä
Luja kone parranajoon. Kokemusta jo vuosia. Ajopäät vaatii joskus vaihdon, toki kestää pitkään. Laturin liitin johto kerran katkennut.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ7390/17 Electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ7390/17 Electric shaver
samad
16/01/2021
United Kingdom
exllent shaver
this is best shaver very good its has long battery
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 7000 Series HQ7390 Electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 7000 Series HQ7390 Electric shaver
BigEd
04/09/2019
United Kingdom
one of your best ever
Your only let-down is your inability to provide a necessary spare part for this model
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 7000 Series HQ7390 Electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 7000 Series HQ7390 Electric shaver