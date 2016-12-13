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Utgått
De trespåriga rakhuvudena ger 50 % större rakyta för en snabb och nära rakning. *Jämfört med vanliga roterande rakhuvuden.
Ultratunna huvuden med slitsar för rakning av långa strån och hål för rakning av den kortaste stubben.
Systemet med dubbla blad lyfter håren för att bekvämt raka av dem under hudnivån.
3.8
av 5
13
Recensioner
83%
rekommenderar den här produkten
Jughead
13/12/2016
United Kingdom
Totally satisfied owner/user
Have owned /used one for 15 years and it runs/works/shaves like new but the battery is getting tired - so looking "hopefully" an identical item as replacement. It shgavand easilyes great/smooth/clean
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Speed-XL HQ8100 Electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Speed-XL HQ8100 Electric shaver
Gepersonaliseerde
26/04/2024
België
Uitstekend
Na 15 jaar dienst laad de batterij op en na één scheerbeurt is het alweer leeg, geweldig vanaf vandaag een nieuwe 5000 serie als deze het ook zo lang gaat volhouden (5887/10) ik zou wel graag oplaadstation er bij hebben, ik weet niet of het kan worden aangekocht hier in U.A.
Den här recensionen skrevs för Speed-XL HQ8100 Elektrisch scheerapparaat
Den här recensionen skrevs för Speed-XL HQ8100 Elektrisch scheerapparaat
Lukyanos
24/11/2017
Italia
Solamente un piccolo difetto
Il cavo di collegamento elettrico a spirale, forse troppo corto, non consente un utilizzo ottimale del rasoio che, per contro, non conosce limiti.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Speed-XL HQ8100 Rasoio elettrico
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Speed-XL HQ8100 Rasoio elettrico