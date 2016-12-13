ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

  • För en snabb och nära rakning
  • För en snabb och nära rakning
  • För en snabb och nära rakning
  • För en snabb och nära rakning

Utgått

Speed-XLElektrisk rakapparat

HQ8100

3.8
| (13) Recensioner | 83% rekommenderar den här produkten
För en snabb och nära rakning
De avancerade Speed-XL-rakhuvudena ger 50 % större rakyta* för en snabb och nära rakning. *Jämfört med vanliga roterande rakhuvuden.
Visa alla fördelar

50 % större rakyta

För en snabb och nära rakning

Speed-XL-rakhuvuden för snabb och nära rakning

Speed-XL-rakhuvuden för snabb och nära rakning

De trespåriga rakhuvudena ger 50 % större rakyta för en snabb och nära rakning. *Jämfört med vanliga roterande rakhuvuden.

Precisionsklippsystem

Precisionsklippsystem

Ultratunna huvuden med slitsar för rakning av långa strån och hål för rakning av den kortaste stubben.

Super Lift & Cut-teknik

Super Lift & Cut-teknik

Systemet med dubbla blad lyfter håren för att bekvämt raka av dem under hudnivån.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Hitta en reservdel eller ett tillbehör

Gå till reservdelar och tillbehör

Reservdelar och tillbehör

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

3.8

av 5

13

Recensioner

83%

rekommenderar den här produkten

2

13/12/2016

United Kingdom

United Kingdom

Totally satisfied owner/user

Have owned /used one for 15 years and it runs/works/shaves like new but the battery is getting tired - so looking "hopefully" an identical item as replacement. It shgavand easilyes great/smooth/clean

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Speed-XL HQ8100 Electric shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Speed-XL HQ8100 Electric shaver

26/04/2024

België

België

Uitstekend

Na 15 jaar dienst laad de batterij op en na één scheerbeurt is het alweer leeg, geweldig vanaf vandaag een nieuwe 5000 serie als deze het ook zo lang gaat volhouden (5887/10) ik zou wel graag oplaadstation er bij hebben, ik weet niet of het kan worden aangekocht hier in U.A.

Den här recensionen skrevs för Speed-XL HQ8100 Elektrisch scheerapparaat

Den här recensionen skrevs för Speed-XL HQ8100 Elektrisch scheerapparaat

24/11/2017

Italia

Italia

Solamente un piccolo difetto

Il cavo di collegamento elettrico a spirale, forse troppo corto, non consente un utilizzo ottimale del rasoio che, per contro, non conosce limiti.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Speed-XL HQ8100 Rasoio elettrico

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Speed-XL HQ8100 Rasoio elettrico

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.