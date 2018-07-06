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Utgått
HQ8200/17
De trespåriga rakhuvudena ger 50 % större rakyta för en snabb och nära rakning. *Jämfört med vanliga roterande rakhuvuden.
Håller de tre rakhuvudena konstant i nära kontakt med huden för en snabb och effektiv rakning.
Antibakteriell beläggning på insidan av rakhuvudet ser till att rakapparaten sköljs ren på några sekunder.
3.7
av 5
74
Recensioner
Turiscus
06/07/2018
Italia
podotto eccellente
durata straordinaria, rasatura sempre al meglio, dopo anni di onorato servizio lo mando in pensione per un fratello più giovane: mi auguro che il nuovo S7310/12 sia all'altezza del precedente !
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 8200 series HQ8200 Rasoio elettrico
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 8200 series HQ8200 Rasoio elettrico
Turiarte
11/10/2015
Italia
Eccellente
dopo 5 anni d'uso è ancora in perfette condizioni ... veramente super
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 8200 series HQ8200 Rasoio elettrico
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 8200 series HQ8200 Rasoio elettrico
Gilio
21/07/2013
Nederland
scheert prima.
ik scheer mij al van af mijn twaalfde jaar met een philips scheerapparaat,wat ik gebruikte van mijn vader daarna heb ik altijd een philips scheerapparaat gekocht. ik heb er nu zelfs drie in mijn bezit
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 8200 series HQ8200 Elektrisch scheerapparaat
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 8200 series HQ8200 Elektrisch scheerapparaat
Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024.