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Utgått

Shaver series 3000Elektrisk rakapparat

HQ8200/17

3.7
| (74) Recensioner
Snabb. Nära. Effektiv.
De tre spåren i Speed-XL-rakhuvudena i den här elektriska rakapparaten från Philips ger 50 % större rakyta för snabb och nära rakning.
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Världsledande varumärke för elektrisk rakning1

Snabb. Nära. Effektiv.

Speed-XL-rakhuvuden för snabb och nära rakning

Speed-XL-rakhuvuden för snabb och nära rakning

De trespåriga rakhuvudena ger 50 % större rakyta för en snabb och nära rakning. *Jämfört med vanliga roterande rakhuvuden.

SmartTouch Contour-following: för en snabb och effektiv rakning

SmartTouch Contour-following: för en snabb och effektiv rakning

Håller de tre rakhuvudena konstant i nära kontakt med huden för en snabb och effektiv rakning.

Snabbsköljning med antibakteriell beläggning på insidan

Snabbsköljning med antibakteriell beläggning på insidan

Antibakteriell beläggning på insidan av rakhuvudet ser till att rakapparaten sköljs ren på några sekunder.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.7

av 5

74

Recensioner

06/07/2018

Italia

Italia

podotto eccellente

durata straordinaria, rasatura sempre al meglio, dopo anni di onorato servizio lo mando in pensione per un fratello più giovane: mi auguro che il nuovo S7310/12 sia all'altezza del precedente !

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 8200 series HQ8200 Rasoio elettrico

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 8200 series HQ8200 Rasoio elettrico

11/10/2015

Italia

Italia

Eccellente

dopo 5 anni d'uso è ancora in perfette condizioni ... veramente super

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 8200 series HQ8200 Rasoio elettrico

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 8200 series HQ8200 Rasoio elettrico

21/07/2013

Nederland

Nederland

scheert prima.

ik scheer mij al van af mijn twaalfde jaar met een philips scheerapparaat,wat ik gebruikte van mijn vader daarna heb ik altijd een philips scheerapparaat gekocht. ik heb er nu zelfs drie in mijn bezit

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 8200 series HQ8200 Elektrisch scheerapparaat

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 8200 series HQ8200 Elektrisch scheerapparaat

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  1. Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024. 