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Utgått
Laddningsbar
De trespåriga rakhuvudena ger 50 % större rakyta för en snabb och nära rakning. *Jämfört med vanliga roterande rakhuvuden.
Håller de tre rakhuvudena konstant i nära kontakt med huden för en snabb och effektiv rakning.
Antibakteriell beläggning på insidan av rakhuvudet ser till att rakapparaten sköljs ren på några sekunder.
4.0
av 5
224
Recensioner
83%
rekommenderar den här produkten
Varnor
25/07/2012
United Kingdom
Excellent Design and Reliability
I have owned the razor for almost 2 years and have had no problems during all that time. I shave regularly and yet don't have to recharge all that often. I get a lot of shaves per charge. It's also easy to transport and durable I have no problem with recommending thos razor!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 8200 series HQ8250 Electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 8200 series HQ8250 Electric shaver
mjtc
25/07/2012
United Kingdom
Excellent Design and Reliability
I have owned the razor for almost 2 years and have had no problems during all that time. I shave regularly and yet don't have to recharge all that often. I get a lot of shaves per charge. It's also easy to transport and durable I have no problem with recommending thos razor!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 8200 series HQ8250 Electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 8200 series HQ8250 Electric shaver
MartinR
15/07/2012
United Kingdom
This product has everything
Clean close shave Battery life when charged excellent length before recharge required
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver
Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024.