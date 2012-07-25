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  • Snabb. Nära. Effektiv.
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Utgått

Shaver series 3000Elektrisk rakapparat

HQ8250/17

4
| (224) Recensioner | 83% rekommenderar den här produkten
Snabb. Nära. Effektiv.
De tre spåren i rakhuvudet Speed-XL ger 50 % större rakyta för snabb och nära rakning
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Världsledande varumärke för elektrisk rakning1

Snabb. Nära. Effektiv.

  • Laddningsbar

Speed-XL-rakhuvuden för snabb och nära rakning

Speed-XL-rakhuvuden för snabb och nära rakning

De trespåriga rakhuvudena ger 50 % större rakyta för en snabb och nära rakning. *Jämfört med vanliga roterande rakhuvuden.

SmartTouch Contour-following: för en snabb och effektiv rakning

SmartTouch Contour-following: för en snabb och effektiv rakning

Håller de tre rakhuvudena konstant i nära kontakt med huden för en snabb och effektiv rakning.

Snabbsköljning med antibakteriell beläggning på insidan

Snabbsköljning med antibakteriell beläggning på insidan

Antibakteriell beläggning på insidan av rakhuvudet ser till att rakapparaten sköljs ren på några sekunder.

Tekniska specifikationer

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Reservdelar och tillbehör

Recensioner

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4.0

av 5

224

Recensioner

83%

rekommenderar den här produkten

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Excellent Design and Reliability

I have owned the razor for almost 2 years and have had no problems during all that time. I shave regularly and yet don't have to recharge all that often. I get a lot of shaves per charge. It's also easy to transport and durable I have no problem with recommending thos razor!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 8200 series HQ8250 Electric shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 8200 series HQ8250 Electric shaver

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Excellent Design and Reliability

I have owned the razor for almost 2 years and have had no problems during all that time. I shave regularly and yet don't have to recharge all that often. I get a lot of shaves per charge. It's also easy to transport and durable I have no problem with recommending thos razor!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 8200 series HQ8250 Electric shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 8200 series HQ8250 Electric shaver

15/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

This product has everything

Clean close shave Battery life when charged excellent length before recharge required

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver

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  1. Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024. 