ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Snabb. Nära. Effektiv.
  • Snabb. Nära. Effektiv.
  • Snabb. Nära. Effektiv.
  • Snabb. Nära. Effektiv.
  • Snabb. Nära. Effektiv.
  • Snabb. Nära. Effektiv.
  • Snabb. Nära. Effektiv.
  • Snabb. Nära. Effektiv.
  • Snabb. Nära. Effektiv.
  • Snabb. Nära. Effektiv.

Utgått

8200 seriesElektrisk rakapparat

HQ8260

3.7
| (37) Recensioner
Snabb. Nära. Effektiv.
De tre spåren i Speed-XL-rakhuvudena i den här elektriska rakapparaten från Philips ger 50 % större rakyta för snabb och nära rakning.
Visa alla fördelar
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Världsledande varumärke för elektrisk rakning1

Snabb. Nära. Effektiv.

  • Med batterinivåindikator

Speed-XL-rakhuvuden för snabb och nära rakning

Speed-XL-rakhuvuden för snabb och nära rakning

De trespåriga rakhuvudena ger 50 % större rakyta för en snabb och nära rakning. *Jämfört med vanliga roterande rakhuvuden.

SmartTouch Contour-following: för en snabb och effektiv rakning

SmartTouch Contour-following: för en snabb och effektiv rakning

Håller de tre rakhuvudena konstant i nära kontakt med huden för en snabb och effektiv rakning.

Precisionsklippsystem

Precisionsklippsystem

Rakapparaten har ultratunna huvuden med slitsar för rakning av långa strån och hål för rakning av den kortaste stubben.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Hitta en reservdel eller ett tillbehör

Gå till reservdelar och tillbehör

Reservdelar och tillbehör

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

3.7

av 5

37

Recensioner

03/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Easy & Comfortable

When changing to this shaver I was surprised at just how comfortable it felt both in the hand and on the face. After a couple of days acclimatization I obtained a very close and smooth shave which is still being achieved today. Charge holds well, approx 6 weeks between charges. If this model lasts as well as my previous Philishave it will prove to be a very satisfactory purchase.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 8200 series HQ8260 Electric shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 8200 series HQ8260 Electric shaver

02/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

great for your neck

After reading reviews and ratings I bought this shaver to address problems I had getting a good shave on my neck. It does a very good job. However as other reviews say the beard trimmer is useless. I have had it for a year now and I am still very pleased although I would say I think I need to buy new blades and at 30 quid are not cheap so be prepared for that.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 8200 series HQ8260 Electric shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 8200 series HQ8260 Electric shaver

02/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Wonderful performance

This product is ergonomically well designed. The battery seems to last forever rather than needing regular charging. Very easy to clean and maintain. Would recommend this product to others.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 8200 series HQ8260 Electric shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 8200 series HQ8260 Electric shaver

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024. 