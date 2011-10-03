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Utgått
HQ8260
Med batterinivåindikator
De trespåriga rakhuvudena ger 50 % större rakyta för en snabb och nära rakning. *Jämfört med vanliga roterande rakhuvuden.
Håller de tre rakhuvudena konstant i nära kontakt med huden för en snabb och effektiv rakning.
Rakapparaten har ultratunna huvuden med slitsar för rakning av långa strån och hål för rakning av den kortaste stubben.
3.7
av 5
37
Recensioner
RecycledTeenager
03/10/2011
United Kingdom
Easy & Comfortable
When changing to this shaver I was surprised at just how comfortable it felt both in the hand and on the face. After a couple of days acclimatization I obtained a very close and smooth shave which is still being achieved today. Charge holds well, approx 6 weeks between charges. If this model lasts as well as my previous Philishave it will prove to be a very satisfactory purchase.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 8200 series HQ8260 Electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 8200 series HQ8260 Electric shaver
jonny
02/10/2011
United Kingdom
great for your neck
After reading reviews and ratings I bought this shaver to address problems I had getting a good shave on my neck. It does a very good job. However as other reviews say the beard trimmer is useless. I have had it for a year now and I am still very pleased although I would say I think I need to buy new blades and at 30 quid are not cheap so be prepared for that.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 8200 series HQ8260 Electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 8200 series HQ8260 Electric shaver
JollyJohn
02/10/2011
United Kingdom
Wonderful performance
This product is ergonomically well designed. The battery seems to last forever rather than needing regular charging. Very easy to clean and maintain. Would recommend this product to others.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 8200 series HQ8260 Electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 8200 series HQ8260 Electric shaver
Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024.