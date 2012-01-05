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Utgått
Med batterinivåindikator
Håller de tre rakhuvudena konstant i nära kontakt med huden för en snabb och effektiv rakning.
Antibakteriell beläggning på insidan av rakhuvudet ser till att rakapparaten sköljs ren på några sekunder.
Ultratunna huvuden med slitsar för rakning av långa strån och hål för rakning av den kortaste stubben.
4.2
av 5
73
Recensioner
93%
rekommenderar den här produkten
Nyllet
05/01/2012
Sverige
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 8200 series HQ8270/22 Electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
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rausweich
12/11/2021
Deutschland
Hervorragender Rasierer
Das Produkt hat nun nach fast 10 Jahren den Geist aufgegeben. War sehr zufrieden. Würde ich wieder kaufen. Gibts aber nicht mehr.
Fördelar
Schnelle und gründliche Rasur
Nackdelar
Keine
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ8270/21 Elektrorasierer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
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torsten2701
03/03/2017
Deutschland
Verifierad köpare
Perfekt wie immer!
Als jahrelanger Philishave Anwender habe ich mir wieder einen Philips Rasierapparat gekauft und bin wie immer sehr zufrieden. Gründliche Rasur, leicht zu reinigen, lange Akkulaufzeit. Immer wieder gern!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ8270/21 Elektrorasierer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
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