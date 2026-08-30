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Utgått
HQ914
Med Super Lift & Cut
Tack vare oberoende rörliga huvuden garanteras bekväm hudkontakt samtidigt som Reflex Action-systemet automatiskt justerar till kurvorna utmed ansiktet och hakan.
Den här Philips-rakapparaten har ett system med dubbla blad: det första bladet lyfter, och det andra bladet skär för en bekväm och nära rakning.
Bladen är självslipande vid varje användning för att garantera en ren och nära rakning varje gång.
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