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  • En fräsch och nära rakning för framgång
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  • En fräsch och nära rakning för framgång
  • En fräsch och nära rakning för framgång
  • En fräsch och nära rakning för framgång
  • En fräsch och nära rakning för framgång
  • En fräsch och nära rakning för framgång
  • En fräsch och nära rakning för framgång
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  • En fräsch och nära rakning för framgång
  • En fräsch och nära rakning för framgång
  • En fräsch och nära rakning för framgång
  • En fräsch och nära rakning för framgång
  • En fräsch och nära rakning för framgång

Utgått

Elektrisk rakapparat

HQ914

En fräsch och nära rakning för framgång
I rakapparaterna med dubbla rakhuvuden i Philips 900-serien kombineras oberoende rörliga huvuden med Philips unika Reflex Action-teknik, vilket ger en fräsch och nära rakning för framgång varje dag.
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En fräsch och nära rakning för framgång

  • Med Super Lift & Cut

Oberoende rörliga huvuden + Reflex Action

Oberoende rörliga huvuden + Reflex Action

Tack vare oberoende rörliga huvuden garanteras bekväm hudkontakt samtidigt som Reflex Action-systemet automatiskt justerar till kurvorna utmed ansiktet och hakan.

Super Lift & Cut-teknik med dubbla blad

Super Lift & Cut-teknik med dubbla blad

Den här Philips-rakapparaten har ett system med dubbla blad: det första bladet lyfter, och det andra bladet skär för en bekväm och nära rakning.

Självslipande blad

Självslipande blad

Bladen är självslipande vid varje användning för att garantera en ren och nära rakning varje gång.

Tekniska specifikationer

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