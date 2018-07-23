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Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
Håller de tre rakhuvudena konstant i nära kontakt med huden för en snabb och effektiv rakning.
De trespåriga rakhuvudena ger 50 % större rakyta för en snabb och nära rakning. *Jämfört med vanliga roterande rakhuvuden.
Personal Comfort Control anpassar rakapparaten till din hudtyp. Välj inställningen Normal för snabb och komfortabel nära rakning. Välj Sensitive för en komfortabel nära rakning med maximal hudkomfort.
4.3
av 5
32
Recensioner
90%
rekommenderar den här produkten
Trotter2000
23/07/2018
United Kingdom
SmartTouch-XL
I've always used Phillishave Electric razors and I find this one is the best, I'm so impressed I now have two, cool design, easy to handle, smooth shave, easy to maintain and reliable
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver
pufferman
03/09/2017
United Kingdom
it was top of the range when i got it
I have the old speed xl over 12 years old . just ordered new blades. very smooth shave. I am 75 +. hope it gives me another 12 years.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver
bracken
03/09/2017
United Kingdom
it was top of the range when i got it
I have the old speed xl over 12 years old . just ordered new blades. very smooth shave. I am 75 +. hope it gives me another 12 years.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver