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  • Den bästa rakapparaten från världsledaren
  • Den bästa rakapparaten från världsledaren
  • Den bästa rakapparaten från världsledaren
  • Den bästa rakapparaten från världsledaren

Utgått

SmartTouch-XLElektrisk rakapparat

HQ9190

4.3
| (32) Recensioner | 90% rekommenderar den här produkten
Den bästa rakapparaten från världsledaren
För män som bara nöjer sig med det bästa kombinerar SmartTouch-XL avancerade Speed-XL-skärhuvuden med det unika SmartTouch Contour-Following System för en nära rakning även där det är svårt att komma åt.
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Nära rakning även på ställen som är svåra att komma åt

Den bästa rakapparaten från världsledaren

SmartTouch Contour-following: för en snabb och effektiv rakning

SmartTouch Contour-following: för en snabb och effektiv rakning

Håller de tre rakhuvudena konstant i nära kontakt med huden för en snabb och effektiv rakning.

Speed-XL-rakhuvuden för snabb och nära rakning

Speed-XL-rakhuvuden för snabb och nära rakning

De trespåriga rakhuvudena ger 50 % större rakyta för en snabb och nära rakning. *Jämfört med vanliga roterande rakhuvuden.

Personal Comfort Control anpassar sig till din hudtyp

Personal Comfort Control anpassar sig till din hudtyp

Personal Comfort Control anpassar rakapparaten till din hudtyp. Välj inställningen Normal för snabb och komfortabel nära rakning. Välj Sensitive för en komfortabel nära rakning med maximal hudkomfort.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.3

av 5

32

Recensioner

90%

rekommenderar den här produkten

23/07/2018

United Kingdom

United Kingdom

SmartTouch-XL

I've always used Phillishave Electric razors and I find this one is the best, I'm so impressed I now have two, cool design, easy to handle, smooth shave, easy to maintain and reliable

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver

03/09/2017

United Kingdom

United Kingdom

it was top of the range when i got it

I have the old speed xl over 12 years old . just ordered new blades. very smooth shave. I am 75 +. hope it gives me another 12 years.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver

03/09/2017

United Kingdom

United Kingdom

it was top of the range when i got it

I have the old speed xl over 12 years old . just ordered new blades. very smooth shave. I am 75 +. hope it gives me another 12 years.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver

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