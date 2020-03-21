Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
Reflex Action-system
1 rakhuvud
Den här Philips-rakapparaten har ett system med dubbla blad: det första bladet lyfter, och det andra bladet skär för en bekväm och nära rakning.
Philips-rakapparaten har ultratunna huvuden med slitsar för rakning av långa strån och hål för rakning av den kortaste stubben.
Anpassar sig automatiskt till alla delar av ansiktet och halsen.
4.3
av 5
120
Recensioner
92%
rekommenderar den här produkten
Gnudist
21/03/2020
Sverige
Beware of counterfeit HQ9
I bought new HQ9 from a swedish retailer, but to my suprise they are ripping out beard instead of cutting it. My old heads are way better... After looking close at the heads I realised i had received a counterfeit product. I complained and received genuine HQ9 from the retailer. See my comparison in the photos attached.
Fördelar
Genuine heads cut well
Nackdelar
Counterfeit heads are hard to spot
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för PowerTouch HQ9/50 rakhuvuden
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för PowerTouch HQ9/50 rakhuvuden
TeeCee99
28/07/2020
United Kingdom
Verifierad köpare
Very good engineering
This is the third head I have replaced, the razor is the best I have used please keep providing the heads
Fördelar
Well made
Nackdelar
none
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för PowerTouch HQ9/50 shaving heads
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för PowerTouch HQ9/50 shaving heads
leberet9
30/06/2013
United Kingdom
Have owned a phillips electric for many years
Bought this to revitalize my razor which is much cheaper than buying a new one. It was easy to fit and works a treat !
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för PowerTouch HQ9/50 shaving heads
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för PowerTouch HQ9/50 shaving heads