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Utgått
Hudnära rakning
Varje år färdas rakbladen på din Philips-rakapparat en sträcka som motsvarar Mount Everests höjd ... 49 gånger! Efter ett sådant träningspass kan även de bästa material förlora sin skärpa. Bibehåll din rakapparats topprestanda – byt HQ9/51-rakhuvuden vartannat år.
3 huvuden
De extra HQ9-rakhuvudena är kompatibla med rakapparaterna PowerTouch (PT9xx) och AquaTouch (AT9xx).
Den här Philips-rakapparaten har ett system med dubbla blad: det första bladet lyfter, och det andra bladet skär för en bekväm och nära rakning.
Philips-rakapparaten har ultratunna huvuden med slitsar för rakning av långa strån och hål för rakning av den kortaste stubben.
4.3
av 5
120
Recensioner
92%
rekommenderar den här produkten
Gnudist
21/03/2020
Sverige
Beware of counterfeit HQ9
I bought new HQ9 from a swedish retailer, but to my suprise they are ripping out beard instead of cutting it. My old heads are way better... After looking close at the heads I realised i had received a counterfeit product. I complained and received genuine HQ9 from the retailer. See my comparison in the photos attached.
Fördelar
Genuine heads cut well
Nackdelar
Counterfeit heads are hard to spot
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för PowerTouch HQ9/50 rakhuvuden
Datum för användning 2018-03-21
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för PowerTouch HQ9/50 rakhuvuden
Datum för användning 2018-03-21
TeeCee99
28/07/2020
United Kingdom
Verifierad köpare
Very good engineering
This is the third head I have replaced, the razor is the best I have used please keep providing the heads
Fördelar
Well made
Nackdelar
none
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för PowerTouch HQ9/50 shaving heads
Datum för användning 2018-07-28
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för PowerTouch HQ9/50 shaving heads
Datum för användning 2018-07-28
leberet9
30/06/2013
United Kingdom
Have owned a phillips electric for many years
Bought this to revitalize my razor which is much cheaper than buying a new one. It was easy to fit and works a treat !
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för PowerTouch HQ9/50 shaving heads
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för PowerTouch HQ9/50 shaving heads