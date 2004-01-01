Söktermer

      Äntligen kan du hacka som en kock. Philips OnionChef-hackare med ChopDrop-teknik ger dig torra, jämna bitar av lök och andra ingredienser. Tack vare det separata höghastighetsbladet kan du även mala kött, hacka örter och mycket mer.

      • Hackare
      • ChopDrop-teknik
      • 2 funktioner: grovt och fint
      • Automatiskt hastighetsval
      ChopDrop-teknik

      ChopDrop-teknik

      Med tanke på hur obehagligt och svårt det är att hacka lök har Philips utvecklat ChopDrop-tekniken som låter dig hacka lök som en kock på ett enkelt sätt. Den unikt utformade kammaren håller i löken medan de tre vassa knivarna hackar den. När bitarna får en optimal storlek ramlar de ner i skålen: torrt och med samma storlek varje gång. Perfekt för lök, men även andra grönsaker, frukt, ost, nötter med mera.

      Kraftfull motor på 500 W

      Kraftfull motor på 500 W

      Den kraftfulla 500 W motorn i Philips OnionChef-hackare gör att du även kan hacka hårda ingredienser snabbt och enkelt.

      Grovhacka med ChopDrop

      Grovhacka med ChopDrop

      Philips OnionChef-hackare använder optimal låg hastighet för sin ChopDrop-teknik. Det garanterar att du alltid hackar torra och jämnstora bitar av lök och andra ömtåliga ingredienser, till exempel zucchini, kokta ägg, paprika, mozzarella och även hårda ingredienser som nötter, morötter med mera. Perfekt för dina dagliga rätter samt aptitretare (salsa, tzatziki), såser, risotto och mycket mer!

      Finhacka med HS-kniv

      Finhacka med HS-kniv

      Precis som vilken kock som helst kan även Philips OnionChef-hackare och hackkniven i extra hög hastighet ge prefekt resultat med finhackade bitar av en stor mängd olika ingredienser, t.ex. kött, nötter, torkad frukt, örter, parmesan, choklad och mycket mer. Finmal köttet för råbiffar, köttbullar, köttfärssås eller tacos, förbered hemmagjord pesto och humus, gör dina egna energy bars eller gör helt enkelt en färsk dressing till salladen.

      Automatiskt hastighetsval

      Automatiskt hastighetsval

      Philips OnionChef-hackare är utrustad med 2 hastigheter och automatiskt hastighetsval. De olika funktionerna kräver olika hastigheter för att nå bästa möjliga resultat – låg hastighet för grovhackning med ChopDrop-teknik och hög hastighet för finhackning med det separata höghastighetsbladet. Produkten detekterar önskad funktion och justerar hastigheten automatiskt för att garantera att önskat resultat uppnås varje gång.

      Enkel att använda

      Enkel att använda

      Att aktivera Philips OnionChef kan inte bli enklare – Bra tryck på den övre delen av produkten mot skålen. Inga extra knappar, inställningar eller brytare. Hacka som en kock med en enda knapptryckning.

      Stor 1,1 l skål

      Stor 1,1 l skål

      Philips OnionChef-hackare levereras med en stor 1,1 l skål. I den kan du förbereda den nödvändiga mängden av dina viktiga ingredienser.

      Kan maskindiskas

      Kan maskindiskas

      Philips OnionChef-hackare är lätt att göra rent. Du kan skölja rent alla delar med vatten eller helt enkelt placera dem i diskmaskinen.

      Vassa blad i rostfritt stål

      Philips OnionChef-hackare är utrustad med vassa knivar i rostfritt stål. De tre fina bladen med ChopDrop-tekniken garanterar torr hackning med samma storlek varje gång av ömtåliga ingredienser utan mosning. Det separata tillbehöret med höghastighetsblad kan till och med krossa hårda ingredienser.

      Enbart ett hack behövs

      Den stora ChopDrop-kammaren på Philips OnionChef-hackare är utformad för att en stor lök delad i halvor ska få plats. Nu behöver du bara skala den och göra ett enda skär med kniven. OnionChef gör resten åt dig och garanterar att du inte får någon obehaglig kontakt med löken.

      Tekniska specifikationer

      • Ursprungsland

        Tillverkad i
        Kina

      • Tillbehör

        Medföljer
        • Grovrivningsverktyg
        • Finrivningsverktyg

      • Tekniska specifikationer

        Effekt
        500  W
        Kapacitet, behållare
        1,1  l

      • Allmänna specifikationer

        Produktfunktioner
        Kan maskindiskas

      • Design och finish

        Färg(er)
        Vit
        Kniv, material
        Rostfritt stål

      • Service

        2 års världsomfattande garanti
        Ja

      • Hållbarhet

        Förpackning
        >90 % återvunnet material
        Användarhandbok
        100 % återvunnet papper

