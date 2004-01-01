ChopDrop-teknik

Med tanke på hur obehagligt och svårt det är att hacka lök har Philips utvecklat ChopDrop-tekniken som låter dig hacka lök som en kock på ett enkelt sätt. Den unikt utformade kammaren håller i löken medan de tre vassa knivarna hackar den. När bitarna får en optimal storlek ramlar de ner i skålen: torrt och med samma storlek varje gång. Perfekt för lök, men även andra grönsaker, frukt, ost, nötter med mera.