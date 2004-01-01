HR2505/00
Hacka som en kock
Äntligen kan du hacka som en kock. Philips OnionChef-hackare med ChopDrop-teknik ger dig torra, jämna bitar av lök och andra ingredienser. Tack vare det separata höghastighetsbladet kan du även mala kött, hacka örter och mycket mer.
Med tanke på hur obehagligt och svårt det är att hacka lök har Philips utvecklat ChopDrop-tekniken som låter dig hacka lök som en kock på ett enkelt sätt. Den unikt utformade kammaren håller i löken medan de tre vassa knivarna hackar den. När bitarna får en optimal storlek ramlar de ner i skålen: torrt och med samma storlek varje gång. Perfekt för lök, men även andra grönsaker, frukt, ost, nötter med mera.
Den kraftfulla 500 W motorn i Philips OnionChef-hackare gör att du även kan hacka hårda ingredienser snabbt och enkelt.
Philips OnionChef-hackare använder optimal låg hastighet för sin ChopDrop-teknik. Det garanterar att du alltid hackar torra och jämnstora bitar av lök och andra ömtåliga ingredienser, till exempel zucchini, kokta ägg, paprika, mozzarella och även hårda ingredienser som nötter, morötter med mera. Perfekt för dina dagliga rätter samt aptitretare (salsa, tzatziki), såser, risotto och mycket mer!
Precis som vilken kock som helst kan även Philips OnionChef-hackare och hackkniven i extra hög hastighet ge prefekt resultat med finhackade bitar av en stor mängd olika ingredienser, t.ex. kött, nötter, torkad frukt, örter, parmesan, choklad och mycket mer. Finmal köttet för råbiffar, köttbullar, köttfärssås eller tacos, förbered hemmagjord pesto och humus, gör dina egna energy bars eller gör helt enkelt en färsk dressing till salladen.
Philips OnionChef-hackare är utrustad med 2 hastigheter och automatiskt hastighetsval. De olika funktionerna kräver olika hastigheter för att nå bästa möjliga resultat – låg hastighet för grovhackning med ChopDrop-teknik och hög hastighet för finhackning med det separata höghastighetsbladet. Produkten detekterar önskad funktion och justerar hastigheten automatiskt för att garantera att önskat resultat uppnås varje gång.
Att aktivera Philips OnionChef kan inte bli enklare – Bra tryck på den övre delen av produkten mot skålen. Inga extra knappar, inställningar eller brytare. Hacka som en kock med en enda knapptryckning.
Philips OnionChef-hackare levereras med en stor 1,1 l skål. I den kan du förbereda den nödvändiga mängden av dina viktiga ingredienser.
Philips OnionChef-hackare är lätt att göra rent. Du kan skölja rent alla delar med vatten eller helt enkelt placera dem i diskmaskinen.
Philips OnionChef-hackare är utrustad med vassa knivar i rostfritt stål. De tre fina bladen med ChopDrop-tekniken garanterar torr hackning med samma storlek varje gång av ömtåliga ingredienser utan mosning. Det separata tillbehöret med höghastighetsblad kan till och med krossa hårda ingredienser.
Den stora ChopDrop-kammaren på Philips OnionChef-hackare är utformad för att en stor lök delad i halvor ska få plats. Nu behöver du bara skala den och göra ett enda skär med kniven. OnionChef gör resten åt dig och garanterar att du inte får någon obehaglig kontakt med löken.
