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Renoverad produkt
HR2520/01R1
Den här produkten är renoverad och har testats av vårt team. Läs mer
400 W
Bägare
Vit
Plast
Med en stark motor på 400 W klarar du dina dagliga mixningsjobb och får enkelt släta resultat.
Philips ProMix har utvecklats i samarbete med Stuttgarts prestigefyllda universitet och är en unik och avancerad mixningsteknik. En triangelformad knivdesign skapar ett optimalt livsmedelsflöde när du mixar och säkerställer konsekvent och snabb mixning varje gång.
Det särskilt utformade knivskyddet har ett slutet skydd runt sig för att minska kladd och skydda dig mot stänk när du mixar.