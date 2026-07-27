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  • Mixa slätt på bara några sekunder
  • Mixa slätt på bara några sekunder
  • Mixa slätt på bara några sekunder
  • Mixa slätt på bara några sekunder
  • Mixa slätt på bara några sekunder
  • Mixa slätt på bara några sekunder
  • Mixa slätt på bara några sekunder
  • Mixa slätt på bara några sekunder
  • Mixa slätt på bara några sekunder
  • Mixa slätt på bara några sekunder
  • Mixa slätt på bara några sekunder
  • Mixa slätt på bara några sekunder
  • Mixa slätt på bara några sekunder
  • Mixa slätt på bara några sekunder
  • Mixa slätt på bara några sekunder
  • Mixa slätt på bara några sekunder
  • Mixa slätt på bara några sekunder
  • Mixa slätt på bara några sekunder
  • Mixa slätt på bara några sekunder
  • Mixa slätt på bara några sekunder
  • Mixa slätt på bara några sekunder
  • Mixa slätt på bara några sekunder
  • Mixa slätt på bara några sekunder
  • Mixa slätt på bara några sekunder

Renoverad produkt

ProMix-stavmixer3000 Series

HR2520/01R1

Mixa slätt på bara några sekunder
Philips Series 3000-stavmixer har en kraftfull motor på 400 W och ProMix avancerad mixningsteknik för att snabbt mixa dina favoritingredienser, från soppor och smoothier till puréer och dippar. Allt med en lätt och ergonomisk design.
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Den här produkten är renoverad och har testats av vårt team. Läs mer

Smidig och enkel mixning varje dag

Mixa slätt på bara några sekunder

  • 400 W

  • Bägare

  • Vit

  • Plast

Robust 400 W-motor

Robust 400 W-motor

Med en stark motor på 400 W klarar du dina dagliga mixningsjobb och får enkelt släta resultat.

Avancerad ProMix-teknik

Avancerad ProMix-teknik

Philips ProMix har utvecklats i samarbete med Stuttgarts prestigefyllda universitet och är en unik och avancerad mixningsteknik. En triangelformad knivdesign skapar ett optimalt livsmedelsflöde när du mixar och säkerställer konsekvent och snabb mixning varje gång.

Design som förhindrar stänk ger minimalt med kladd

Design som förhindrar stänk ger minimalt med kladd

Det särskilt utformade knivskyddet har ett slutet skydd runt sig för att minska kladd och skydda dig mot stänk när du mixar.

Tekniska specifikationer

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