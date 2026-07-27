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  • Njut av enkel hemlagad mat varje dag
  • Njut av enkel hemlagad mat varje dag
  • Njut av enkel hemlagad mat varje dag
  • Njut av enkel hemlagad mat varje dag
  • Njut av enkel hemlagad mat varje dag
  • Njut av enkel hemlagad mat varje dag
  • Njut av enkel hemlagad mat varje dag
  • Njut av enkel hemlagad mat varje dag
  • Njut av enkel hemlagad mat varje dag
  • Njut av enkel hemlagad mat varje dag
  • Njut av enkel hemlagad mat varje dag
  • Njut av enkel hemlagad mat varje dag
  • Njut av enkel hemlagad mat varje dag
  • Njut av enkel hemlagad mat varje dag
  • Njut av enkel hemlagad mat varje dag
  • Njut av enkel hemlagad mat varje dag
  • Njut av enkel hemlagad mat varje dag
  • Njut av enkel hemlagad mat varje dag
  • Njut av enkel hemlagad mat varje dag
  • Njut av enkel hemlagad mat varje dag
  • Njut av enkel hemlagad mat varje dag
  • Njut av enkel hemlagad mat varje dag

Daily CollectionKompakt matberedare

HR7320/00

Njut av enkel hemlagad mat varje dag
Om du gillar hälsosam hemlagad mat men har ett pressat schema kommer du att älska vår kompakta Philips Daily-matberedare. Vi har utformat den här kompakta serien för dig som har ett hektiskt liv. Du kan snabbt och enkelt förbereda fantastiska rätter.
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med viktiga tillbehör och platsbesparande design

Njut av enkel hemlagad mat varje dag

  • 700 W

  • 19 funktioner

  • 2-i-1-skiva

  • Förvaring i skålen

Kraftfull motor på 700 W för enkel bearbetning

Kraftfull motor på 700 W för enkel bearbetning

Vår kraftfulla motor kan enkelt kan hantera en mängd olika ingredienser från deg till hårda grönsaker, ost och choklad. Den kan även enkelt skiva och strimla.

Praktisk allt-i-ett-apparat: knåda, vispa, strimla, skiva

Med fler än 19 funktioner finns det ingen gräns för vad du kan göra: måltider, bröd, såser och mycket mer. Använd de högkvalitativa och flerfunktionella tillbehören för att hacka, göra puré och mala ingredienser med S-bladet, eller skiva och strimla med 2-i-1-skivan. Oavsett vad du känner för kan du vispa, knåda och mycket mer.

Snabb behandling med stort matningsrör för minsta möjliga förarbete

Snabb behandling med stort matningsrör för minsta möjliga förarbete

Snabb behandling med stort matningsrör för minsta möjliga förarbete.

Tekniska specifikationer

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