Praktisk allt-i-ett-apparat: knåda, vispa, strimla, skiva

Med fler än 19 funktioner finns det ingen gräns för vad du kan göra: måltider, bröd, såser och mycket mer. Använd de högkvalitativa och flerfunktionella tillbehören för att hacka, göra puré och mala ingredienser med S-bladet, eller skiva och strimla med 2-i-1-skivan. Oavsett vad du känner för kan du vispa, knåda och mycket mer.