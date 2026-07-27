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HR7320/00
700 W
19 funktioner
2-i-1-skiva
Förvaring i skålen
Vår kraftfulla motor kan enkelt kan hantera en mängd olika ingredienser från deg till hårda grönsaker, ost och choklad. Den kan även enkelt skiva och strimla.
Med fler än 19 funktioner finns det ingen gräns för vad du kan göra: måltider, bröd, såser och mycket mer. Använd de högkvalitativa och flerfunktionella tillbehören för att hacka, göra puré och mala ingredienser med S-bladet, eller skiva och strimla med 2-i-1-skivan. Oavsett vad du känner för kan du vispa, knåda och mycket mer.
Snabb behandling med stort matningsrör för minsta möjliga förarbete.
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