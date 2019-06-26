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Utgått
HR7782/00
Alla tillbehör som medföljer matberedare från Philips tål maskindisk.
PowerChop-tekniken är en kombination av bladens form, skärvinkeln och innerskålen som ger överlägset hackresultat för både mjuka och hårda ingredienser. Tekniken är perfekt när du vill göra puré och blanda till kaksmet!
3.5
av 5
16
Recensioner
Camara
26/06/2019
Portugal
MUITO BOM
Um produto muito bom já o tenho à muitos anos uso todos os dias para sumo, é muito bom recomendo
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HR7782/00 Robot de cozinha Jamie Oliver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HR7782/00 Robot de cozinha Jamie Oliver
lILA
19/09/2018
España
tras tres años de uso el rendimiento del producto ha sido excelente , se han roto el eje,el rallador y desearía comprar
El producto es muy bueno pero no consigo en Argentina los repuestos que se han roto por lo que no puedo usarlo.Necesito el eje, el rallador y el bol (recipiente) El motor es excelente .
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HR7782/00 Jamie Oliver Food processor
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HR7782/00 Jamie Oliver Food processor
Coyotebcn
28/12/2014
España
Excelente
Muy completo, practico y silencioso. Y sobretodo solo compro phillips desde que conocimos su servicio técnico, muy rápido y con oficinas en España. Nada de líos ni complicaciones.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HR7782/00 Jamie Oliver Food processor
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HR7782/00 Jamie Oliver Food processor