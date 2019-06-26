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Utgått

HR7782/00

HR7782/00

3.5

| (16) Recensioner

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Tillbehör som kan maskindiskas

Tillbehör som kan maskindiskas

Alla tillbehör som medföljer matberedare från Philips tål maskindisk.

PowerChop-teknik för överlägset hackresultat

PowerChop-teknik för överlägset hackresultat

PowerChop-tekniken är en kombination av bladens form, skärvinkeln och innerskålen som ger överlägset hackresultat för både mjuka och hårda ingredienser. Tekniken är perfekt när du vill göra puré och blanda till kaksmet!

Tekniska specifikationer

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3.5

av 5

16

Recensioner

2

26/06/2019

Portugal

Portugal

MUITO BOM

Um produto muito bom já o tenho à muitos anos uso todos os dias para sumo, é muito bom recomendo

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HR7782/00 Robot de cozinha Jamie Oliver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HR7782/00 Robot de cozinha Jamie Oliver

19/09/2018

España

España

tras tres años de uso el rendimiento del producto ha sido excelente , se han roto el eje,el rallador y desearía comprar

El producto es muy bueno pero no consigo en Argentina los repuestos que se han roto por lo que no puedo usarlo.Necesito el eje, el rallador y el bol (recipiente) El motor es excelente .

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HR7782/00 Jamie Oliver Food processor

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HR7782/00 Jamie Oliver Food processor

28/12/2014

España

España

Excelente

Muy completo, practico y silencioso. Y sobretodo solo compro phillips desde que conocimos su servicio técnico, muy rápido y con oficinas en España. Nada de líos ni complicaciones.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HR7782/00 Jamie Oliver Food processor

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HR7782/00 Jamie Oliver Food processor

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