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Utgått
med påfyllnings- och laddningsställ
Flex Tracker känner automatiskt av ansiktets konturer och skyddar mot hudirritation.
Rakhuvudena har unika glidringar som gör att rakapparaten rör sig smidigt över huden.
NIVEA FOR MEN-raklotionen fördelas direkt på huden
4.0
av 5
48
Recensioner
81%
rekommenderar den här produkten
Gipo
04/10/2017
United Kingdom
Worlds greatest Shaver
I wish they still made these shavers. I believe it was one of the best on the market.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HS8060/25 NIVEA FOR MEN shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HS8060/25 NIVEA FOR MEN shaver
ducati1966
23/02/2016
United Kingdom
Verifierad köpare
great wet and dry function
great product excellent value for money, reliable, great design.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HS8060/24 NIVEA FOR MEN shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HS8060/24 NIVEA FOR MEN shaver
Roesti
04/10/2012
United Kingdom
Verifierad köpare
Excellent close shave every time
I have used it for about 4 years, changing the head every year. It gives an excellent shave, wet or dry. If the Nivea cartridge runs out you can use the shaver effectively with any light face or body cream. The design could be improved by making it easier to replace the re-chargeable battery.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HS8060/24 NIVEA FOR MEN shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HS8060/24 NIVEA FOR MEN shaver
Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024.