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Utgått

SoundBar-högtalare

HTL5140B/12

3.5

| (53) Recensioner

Kraftfullt ljud för alla TV-modeller

HTL5140 är en tunn soundbar med en maximal uteffekt på 320 W. Den har en förstklassig metallfinish som ger ett stilfullt intryckt och kan monteras på väggen eller placeras på en bordsskiva. Funktioner för HDMI ARC, HDMI-ingång för video samt Bluetooth® med aptX® och AAC för trådlös musik medföljer.

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med trådlös subwoofer

Kraftfullt ljud för alla TV-modeller

  • 2.1-kanaligt, med trådlös subwoofer

  • Bluetooth® aptX, AAC och NFC

  • 1 HDMI-ingång och -utgång (ARC)

  • 320 W

HDMI ARC för att få tillgång till allt ljud från din TV

Kraftfullt 320 W ljud

Kraftfullt 320 W ljud

Två enheter, var och en med 4 woofers och 2 tweeterhögtalare inuti håller ljudnivån i perfekt balans. Tillsammans har de en ljuduteffekt på 320 W, vilket matchas av kraftfull bas från en 17L-subwooferlåda.

Tweeter i mylarmaterial för HD-ljud

Det unika mylarmaterialet som används i tweetrar ger otrolig ljuddefinition. Hela bandet av höga frekvenser återges perfekt, så musiken får liv och filmer låter som de ska låta. Tweetern, som är en viktig del av tvåvägsmodellen, förbättrar höga frekvenser och ger ett renare, fylligare och mer exakt ljud tillsammans med woofern. Förbättrad skärpa innebär att du kan höra alla de olika delarna av musiken. Lyssna på de enskilda instrumenten, hör sången tydligare och njut av musikens härliga detaljrikedom.

Tekniska specifikationer

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3.5

av 5

53

Recensioner

14/06/2015

Sverige

Sverige

Mycket prisvärd produkt

Fantastiskt ljud till lågt pris. Enkel att få igång och använda. Fjärrkontrollen är smart uppbyggd.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTL5140B Soundbar speaker

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTL5140B Soundbar speaker

07/02/2016

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Simply love this soundbar

I got this during the boxing day sale online from Richer Sounds. Before deciding did lot of research online which I think helped me to pick the right product for a good price. The bass and treble is simply awesome. This is a good value for money.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTL5140B Soundbar speaker

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTL5140B Soundbar speaker

05/01/2015

United Kingdom

United Kingdom

Great sound, crisp voice, deep bass

Perfect companion for a TV and a great theatrical experience during movies. Love it so far. Very easy to use, Bluetooth, NFC works great, HDMI ARC sound is easy to set up, simply plug in a cable to your TV and other end to the sound bar.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTL5140B Soundbar speaker

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTL5140B Soundbar speaker

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