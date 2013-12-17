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Utgått
HTS3538/12
Kraftfullt surroundljud
Ge hemunderhållningsupplevelsen en ny dimension med HTS3538-hemmabiosystemet från Philips. Njut av kraftfullt 600 W-surroundljud från synliga högtalarelement och förbättrad DVD-videoupplösning till 1080p via HDMI, som ger HD-liknande bildkvalitet.
DVD
Eftersom Dolby Digital, som är världens populäraste standard för digitalt flerkanaligt ljud, utnyttjar människoörats naturliga sätt att bearbeta ljud, upplever du surroundljudet med överlägsen kvalitet och verklighetstrogna ledljud.
3.0
av 5
8
Recensioner
chango
17/12/2013
España
muy buen sonido y usabilidad
Buen sonido fácil de instalar y usar . Buen diseño . Muy conforme con el producto.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HTS3538 5.1 Home theater
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HTS3538 5.1 Home theater
jaws67
21/07/2013
Nederland
Dit product voldoet prima
Home cinema set geeft prima geluid en ben dus ook zeer tevreden. Alleen jammer dat ik nu wel twee afstandbediening moet gebruiken. Ondanks dat zowel TV als home cinema van Philips zijn. Hier had ik meer van verwacht.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HTS3538 5.1 home cinema
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HTS3538 5.1 home cinema
steven
07/08/2013
België
prijs kwaliteit
prijs kwaliteit zit deze home cinema goed. Kamer waar deze staat is niet groot en daar komt 600 watt zeker tot zijn recht als je in een grotere kamer gaat plaatsen denk ik dat je een zwaarder versie moet kiezen. Geluid is zeer mooi en vol, al vind ik dat de suround speakers soms te luid staan hierdoor heb je soms het gevoel dat het geluid van achter je komt ipv. van voor. Radio en menu's zijn oubollig! radio heeft geen rds menu's zijn saai en onoverzichtelijk. display heeft een niet zo makkelijk leesbaar lettertype. Hdmi- cec aansluiting en optische ingang werken goed, hierdoor kan je makkelijk werken met maar 1 remote.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HTS3538 5.1 home cinema
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HTS3538 5.1 home cinema