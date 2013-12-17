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Utgått

5.1-hemmabiosystem

HTS3538/12

3

| (8) Recensioner

Kraftfullt surroundljud

Ge hemunderhållningsupplevelsen en ny dimension med HTS3538-hemmabiosystemet från Philips. Njut av kraftfullt 600 W-surroundljud från synliga högtalarelement och förbättrad DVD-videoupplösning till 1080p via HDMI, som ger HD-liknande bildkvalitet.

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Hemmabioljud

Kraftfullt surroundljud

  • DVD

600 W RMS-effekt ger ett fantastiskt ljud för filmer och musik

600 W RMS-effekt ger ett fantastiskt ljud för filmer och musik

Dolby Digital för den ultimata filmupplevelsen

Dolby Digital för den ultimata filmupplevelsen

Eftersom Dolby Digital, som är världens populäraste standard för digitalt flerkanaligt ljud, utnyttjar människoörats naturliga sätt att bearbeta ljud, upplever du surroundljudet med överlägsen kvalitet och verklighetstrogna ledljud.

Blottade högtalarelement för kraftfullt ljud

Blottade högtalarelement för kraftfullt ljud

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.0

av 5

8

Recensioner

5
2

17/12/2013

España

España

muy buen sonido y usabilidad

Buen sonido fácil de instalar y usar . Buen diseño . Muy conforme con el producto.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTS3538 5.1 Home theater

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTS3538 5.1 Home theater

21/07/2013

Nederland

Nederland

Dit product voldoet prima

Home cinema set geeft prima geluid en ben dus ook zeer tevreden. Alleen jammer dat ik nu wel twee afstandbediening moet gebruiken. Ondanks dat zowel TV als home cinema van Philips zijn. Hier had ik meer van verwacht.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTS3538 5.1 home cinema

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTS3538 5.1 home cinema

07/08/2013

België

België

prijs kwaliteit

prijs kwaliteit zit deze home cinema goed. Kamer waar deze staat is niet groot en daar komt 600 watt zeker tot zijn recht als je in een grotere kamer gaat plaatsen denk ik dat je een zwaarder versie moet kiezen. Geluid is zeer mooi en vol, al vind ik dat de suround speakers soms te luid staan hierdoor heb je soms het gevoel dat het geluid van achter je komt ipv. van voor. Radio en menu's zijn oubollig! radio heeft geen rds menu's zijn saai en onoverzichtelijk. display heeft een niet zo makkelijk leesbaar lettertype. Hdmi- cec aansluiting en optische ingang werken goed, hierdoor kan je makkelijk werken met maar 1 remote.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTS3538 5.1 home cinema

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTS3538 5.1 home cinema

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