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Utgått

5.1-hemmabiosystem

HTS3583/12

3

| (3) Recensioner

Kraftfullt surroundljud

Ge hemunderhållningsupplevelsen en ny dimension med Philips hemmabiosystem HTS3583. Njut av kraftfullt 600 W-surroundljud från synliga högtalarelement och en uppslukande 3D Blu-ray-upplevelse.

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Med Blu-ray 3D

Kraftfullt surroundljud

  • Smart TV

  • 3D Blu-ray

600 W RMS-effekt ger ett fantastiskt ljud för filmer och musik

600 W RMS-effekt ger ett fantastiskt ljud för filmer och musik

Full HD 3D Blu-ray för en riktigt uppslukande 3D-filmupplevelse

Full HD 3D Blu-ray för en riktigt uppslukande 3D-filmupplevelse

Låt dig trollbindas av 3D-filmer i ditt eget vardagsrum på en Full HD 3D-TV. I aktiv 3D används den senaste generationens snabbväxlande skärmar för verklighetstroget djup och realism i Full HD-upplösning på 1 080 x 1 920. När du tittar på bilderna genom specialglasögon, som är tidsinställda på att öppna och stänga höger och vänster lins synkroniserat med hur bilderna ändras, skapas Full HD 3D-tittarupplevelsen i din hemmabio. Med fantastiska 3D-filmsläpp på Blu-ray får du ett brett och högkvalitativt urval. Med Blu-ray får du även okomprimerat surroundljud för en ljudupplevelse som känns otroligt verklig.

Dolby TrueHD och DTS-HD för surroundljud med HiFi-kvalitet

Dolby TrueHD och DTS-HD för surroundljud med HiFi-kvalitet

Dolby TrueHD och DTS-HD Master Audio Essential ger bästa tänkbara ljud från Blu-ray-skivor. Det återgivna ljudet är nästan omöjligt att särskilja från den ursprungliga studioinspelningen. Du hör vad de, som skapade musiken, avsåg att du skulle höra. Med Dolby TrueHD och DTS-HD Master Audio Essential får du den ultimata HD-upplevelsen.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.0

av 5

3

Recensioner

4
2

16/07/2013

Österreich

Österreich

Das Produkt hält was es verspricht

Die Anleitung zum Aufbau war sehr hilfreich. Einfache Inbetriebnahme. Gutes Sound und gutes Bild, wie gewünscht. Ich bin sehr zufrieden und würde es jedem weiterempfehlen.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTS3583 5.1 Home Entertainment-System

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTS3583 5.1 Home Entertainment-System

05/04/2014

Deutschland

Deutschland

Günstiges Gerät

Nettes Gerät - aber leider nur mit marginalen Funktionen. Radio bietet kein RDS. Leider nur ein HDMI-Eingang. HDMI-ARC-Kopplung mit Philips-TV (PFL4007) nur träge (dauert bis der Verstärker zuschaltet und manchmal laufen TV-Ton und Verstärker gemeinsam, was zu einen "Echo" führt und erst durch An- und Ausschalten des Verstärkers wieder behoben werden kann). Aufruf von Smart-TV erfordert häufig eine erneute Registrierung.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTS3583 5.1 Home Entertainment-System

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTS3583 5.1 Home Entertainment-System

10/09/2012

España

España

no cumple con las expectativas

Este producto no cumple con las expectativas que se podían esperar de un producto Philips y de ese precio. No tiene suficiente potencia (los 600 w seguro que no son reales). El sonido es prácticamente nulo en los primero 35 puntos de subida con el mando (y tiene 60). Otros home cinema de iguales características no se pueden poner a tope de sonido porque es demasiado y este a tope no es mucho. El easy link funciona fatal. No se sincroniza bien con la tv Philips que también tengo. En general me ha dejado decepcionado. No lo he devuelto porque lo compre por una web de venta online y me van a poner muchas pegas (y pagar los portes). No lo recomendaría a nadie (por lo menos por ese precio)

Den här recensionen skrevs för HTS3583 Sistema de cine en casa 5.1

Den här recensionen skrevs för HTS3583 Sistema de cine en casa 5.1

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