ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Produktfoto framifrån
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Produktfoto framifrån
  • Foto av fjärrkontroll
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto
  • Foto på produkt som används
  • Foto på produkt som används
  • Foto på produkt som används
  • Produktlivsstil
  • Produktfoto framifrån
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Produktfoto framifrån
  • Foto av fjärrkontroll
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto
  • Foto på produkt som används
  • Foto på produkt som används
  • Foto på produkt som används
  • Produktlivsstil

Utgått

5.1-hemmabiosystem

HTS5561/12

3.5

| (25) Recensioner

Få kraftfull hemmabio med 3D-vinklade högtalare

Förbättra hemmabioljudet med dynamiska 3D-vinklade högtalare! Spela upp din favoritunderhållning, inklusive 3D Blu-ray, på Philips innovativa hemmabiosystem HTS5561.

Visa alla fördelar

Besatt av ljud

Få kraftfull hemmabio med 3D-vinklade högtalare

  • 3D Blu-ray

  • Klar för iPod/iPhone

3D-vinklade högtalare sprider ljudet jämnt i rummet

3D-vinklade högtalare sprider ljudet jämnt i rummet

Med 3D-vinklade högtalare riktas ljudet inte bara framåt utan även åt sidorna, vilket skapar ett bredare lyssnarspektrum och ger ett omslutande biosurroundljud.

Trådlösa bakhögtalare som tillval för problemfri placering

Trådlösa bakhögtalare som tillval för problemfri placering

Trådlösa bakhögtalare ger dig större frihet när du ska placera ut högtalarna. Högtalarna är utvecklade med störningsfri teknik och ger fullständigt surroundljud utan sladdragningar.

Full HD 3D Blu-ray för en riktigt uppslukande 3D-filmupplevelse

Full HD 3D Blu-ray för en riktigt uppslukande 3D-filmupplevelse

Låt dig trollbindas av 3D-filmer i ditt eget vardagsrum på en Full HD 3D-TV. I aktiv 3D används den senaste generationens snabbväxlande skärmar för verklighetstroget djup och realism i Full HD-upplösning på 1 080 x 1 920. När du tittar på bilderna genom specialglasögon, som är tidsinställda på att öppna och stänga höger och vänster lins synkroniserat med hur bilderna ändras, skapas Full HD 3D-tittarupplevelsen i din hemmabio. Med fantastiska 3D-filmsläpp på Blu-ray får du ett brett och högkvalitativt urval. Med Blu-ray får du även okomprimerat surroundljud för en ljudupplevelse som känns otroligt verklig.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

3.5

av 5

25

Recensioner

01/10/2012

Nederland

Nederland

Verifierad köpare

Oke

Oke naar geld wat je er voor betaald hebt, maar bediening valt zwaar tegen

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTS5561 5.1 home cinema

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTS5561 5.1 home cinema

01/10/2012

Nederland

Nederland

Oke

Oke naar geld wat je er voor betaald hebt, maar bediening valt zwaar tegen

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTS5561 5.1 home cinema

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTS5561 5.1 home cinema

23/08/2012

Nederland

Nederland

gewoon goed

prachtige installatie, eenvoudig aan te sluiten, geweldig geluid en mogelijkheden, heb hem aangesloten via ARC, dus plug and play. Wel even op de site kijken of er een nieuwere update is, de moeite waard trouwens. Dit is gewoon z'n geld dubbel en dwars waard. Aanrader dus.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTS5561 5.1 home cinema

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTS5561 5.1 home cinema

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ha kampanjutskick (baserat på mina preferenser och vanor) om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer. Jag kan enkelt avsluta min prenumeration när som helst!

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Hemmabiosystemet kan även kombineras med alla andra TV-apparater från Philips.

  2. Du kan se om Video on Demand är tillgänglig i ditt land på www.philips.com/blu-ray.