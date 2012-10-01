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Utgått
HTS5561/12
Få kraftfull hemmabio med 3D-vinklade högtalare
Förbättra hemmabioljudet med dynamiska 3D-vinklade högtalare! Spela upp din favoritunderhållning, inklusive 3D Blu-ray, på Philips innovativa hemmabiosystem HTS5561.
3D Blu-ray
Klar för iPod/iPhone
Med 3D-vinklade högtalare riktas ljudet inte bara framåt utan även åt sidorna, vilket skapar ett bredare lyssnarspektrum och ger ett omslutande biosurroundljud.
Trådlösa bakhögtalare ger dig större frihet när du ska placera ut högtalarna. Högtalarna är utvecklade med störningsfri teknik och ger fullständigt surroundljud utan sladdragningar.
Låt dig trollbindas av 3D-filmer i ditt eget vardagsrum på en Full HD 3D-TV. I aktiv 3D används den senaste generationens snabbväxlande skärmar för verklighetstroget djup och realism i Full HD-upplösning på 1 080 x 1 920. När du tittar på bilderna genom specialglasögon, som är tidsinställda på att öppna och stänga höger och vänster lins synkroniserat med hur bilderna ändras, skapas Full HD 3D-tittarupplevelsen i din hemmabio. Med fantastiska 3D-filmsläpp på Blu-ray får du ett brett och högkvalitativt urval. Med Blu-ray får du även okomprimerat surroundljud för en ljudupplevelse som känns otroligt verklig.
3.5
av 5
25
Recensioner
Cor78
01/10/2012
Nederland
Verifierad köpare
Oke
Oke naar geld wat je er voor betaald hebt, maar bediening valt zwaar tegen
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HTS5561 5.1 home cinema
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HTS5561 5.1 home cinema
Lijorija
01/10/2012
Nederland
Oke
Oke naar geld wat je er voor betaald hebt, maar bediening valt zwaar tegen
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HTS5561 5.1 home cinema
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HTS5561 5.1 home cinema
PJ1960
23/08/2012
Nederland
gewoon goed
prachtige installatie, eenvoudig aan te sluiten, geweldig geluid en mogelijkheden, heb hem aangesloten via ARC, dus plug and play. Wel even op de site kijken of er een nieuwere update is, de moeite waard trouwens. Dit is gewoon z'n geld dubbel en dwars waard. Aanrader dus.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HTS5561 5.1 home cinema
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HTS5561 5.1 home cinema
Hemmabiosystemet kan även kombineras med alla andra TV-apparater från Philips.
Du kan se om Video on Demand är tillgänglig i ditt land på www.philips.com/blu-ray.