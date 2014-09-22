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Utgått

5.1-hemmabiosystem

HTS5593/12

3.8

| (12) Recensioner

Kraftfullt biosurroundljud med djupt basljud

Ge hemunderhållningsupplevelsen en ny dimension med Philips hemmabiosystem HTS5593. Njut av kraftfullt 1 000 W-surroundljud från högtalare med dubbla baskanaler och en uppslukande 3D Blu-ray-upplevelse.

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Besatt av ljud

Kraftfullt biosurroundljud med djupt basljud

  • Double Bass Sound

  • 3D Blu-ray

Kraftfulla högtalare med dubbla baskanaler för fantastiskt ljud

Kraftfulla högtalare med dubbla baskanaler för fantastiskt ljud

Kraftfulla högtalare med ett basreflexsystem och dubbla baskanaler som förstärker låga frekvenser och ger ett bergfast, djupt basljud. Du kommer att kunna höra det lägsta sorlet och det djupaste vrålet.

Dolby TrueHD och DTS-HD för surroundljud med HiFi-kvalitet

Dolby TrueHD och DTS-HD för surroundljud med HiFi-kvalitet

Dolby TrueHD och DTS-HD Master Audio Essential ger bästa tänkbara ljud från Blu-ray-skivor. Det återgivna ljudet är nästan omöjligt att särskilja från den ursprungliga studioinspelningen. Du hör vad de, som skapade musiken, avsåg att du skulle höra. Med Dolby TrueHD och DTS-HD Master Audio Essential får du den ultimata HD-upplevelsen.

1 000 W RMS-effekt ger ett fantastiskt ljud för filmer och musik

1 000 W RMS-effekt ger ett fantastiskt ljud för filmer och musik

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Tekniska specifikationer

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3.8

av 5

12

Recensioner

2

22/09/2014

España

España

Magnífico sonido con todas las prestaciones tecnológicas

Tengo este equipo desde hace unas semanas y se puede afirmar que es uno de los mejores que hay disponibles en el mercado por su elevada calidad sonora con todas las prestaciones tecnológicas que se pueden precisar. Elegante diseño y materiales de gran calidad. Lo recomiendo

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTS5593 Sistema de cine en casa 5.1

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTS5593 Sistema de cine en casa 5.1

22/05/2013

Deutschland

Deutschland

gute Leistung

Besonders gut sind die Bild- und Tonleistungen in dieser Preisklasse. Auch positiv zu sehen ist, dass es die Möglickeit für Firmware-Updates gibt. Auch Blu Rays und DVDs werden sehr schnell eingelesen. Man kann auch die Lautstärke der einzelnen Lautsprecher je nach Sitzpostion verändern. Das wird auch nicht bei jedem Gerät geboten. Ein insgesamt absolut überzeugendes Gerät, da es zumindestens für mich in erster Linie um Bild und Ton geht. Nicht so gut gefällt mir weniger, dass hier schon genannte zu dunkle Display, sondern vielmehr die gar nicht beleuchteten "Touch-Tasten" am Gerät und die zu scharfen Kanten beim Subwoofer. Auch die Lautstärke wird nicht beim abschalten gespeichert.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTS5593 5.1 Home Entertainment-System

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTS5593 5.1 Home Entertainment-System

03/05/2014

Deutschland

Deutschland

Musik gut Sprache durchschnitt

Der Bass und die Musik sind klangrein. Die einzelnen Lautsprecher sind gut einzustellen. Ser gesprochene Ton ist etwas zu schwach.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTS5593 5.1 Home Entertainment-System

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTS5593 5.1 Home Entertainment-System

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